「交換できるなら戦力アップに」千賀滉大のトレード獲得案！？　米紙がパ…

サンディエゴ・パドレスでは、ダルビッシュ有投手が手術により今季全休、エース格のディラン・シース投手が抜けて、やや不安が残る投手陣となっている。そこで米メディア『ヘビー』は、トレードでニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手を獲得することを提言した。

千賀は昨季、22試合に登板し7勝6敗、防御率3.02、奪三振109をマーク。

シーズン前半は大活躍したが、怪我後に失速し、最終的にマイナー降格を経験している。

好不調の波は激しいが、その主な原因は怪我にあり、負傷なく一年間稼働できれば、2023年のような最高のシーズンを送る可能性もあるだろう。

オフシーズンに入り、メッツはフレディ・ペラルタ投手、マーカス・セミエン内野手、ルイス・ロベルト・ジュニア外野手、ボー・ビシェット内野手などを獲得。

どちらかと言えば、今オフはオールスター級の選手の補強がメインであり、あまり主力の放出は行ってこなかった。

現時点でメッツが千賀を放出しそうな動きはないが、千賀を欲しいと思っている球団はいるかもしれない。

同メディアは「パドレスは昨季のトレード期限でアスレチックスからJP・シアーズ投手を獲得したが、彼を千賀と交換できるのであれば、サンディエゴにとっては戦力アップとなる」とし、

JP・シアーズと2人のプロスペクト（ブラッドグリー・ロドリゲス、ケイル・ファウンテン）と引き換えに、千賀を獲得する案を提示している。

続けて「MLB全体を見れば先発投手を必要としている球団は多く、理論上はメッツ自身も例外ではない。

しかし、ペラルタを獲得したことで、以前よりも先発陣に対する手応えは強まっている。

ペラルタを加え、さらに複数年契約を結ぶ可能性が現実味を帯びれば、千賀とその代名詞であるゴーストフォークがニューヨークを去る展開も考えられる」と伝えた。

