プロ野球の世界では、本拠地だけでなく「地方球場開催」も重要な要素のひとつだ。地域密着の興行、ファン拡大、球団の全国展開。公式戦が地方で行われるたびに、その土地ならではの熱気が生まれる。今回は、2016年〜2025年のNPB1軍公式戦を対象に、本拠地12球場と準本拠地（ほっともっとフィールド神戸）を除外した上で、公式戦開催数が多かった地方球場をランキング形式で紹介する。［1/6ページ］

第6位：草薙総合運動場硬式野球場（開催数：13試合）

[caption id="attachment_248556" align="aligncenter" width="530"] 草薙総合運動場硬式野球場（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：静岡県静岡市駿河区栗原19-1

最寄り駅：静岡鉄道静岡清水線「県総合運動場駅」

【球場の特色】

・自然豊かな公園内にあり落ち着いた雰囲気

・アクセスが良く遠征ファンにも人気

・伝統ある球場で「地方開催の王道」感が強い

13試合の開催で第6位となったのが東海地方を代表する地方球場のひとつ、草薙総合運動場硬式野球場だ。

長い歴史と安定した設備を兼ね備えた“地方開催の拠点”としてプロ野球公式戦が定期的に開催されてきた実績を持ち、地方球場として高い水準の環境が整えられている。

グラウンドは両翼100メートル、中堅は122メートルの広さを誇り、バランスのよい球場設計となっている。外野は比較的ゆったりとした印象で、守備範囲の広さも問われる舞台となる。

最寄駅の県総合運動場駅から徒歩3分とアクセスも良く、地方球場としては収容力も十分。公式戦開催時には多くの観客を迎え入れることができ、球場全体に一体感が生まれやすい構造となっている。

照明設備も備えられているためナイトゲーム開催が可能。スコアボードや施設面も随時改修が行われており、伝統を持ちながらも快適性を保っている。

また、草薙総合運動場の広大な敷地内に位置しているため、球場周辺には開放感があり、落ち着いた雰囲気の中で野球観戦が楽しめる点も魅力だ。

歴史ある地方開催球場として、草薙球場は東海エリアのプロ野球興行を支える存在であり続けている。

第4位タイ：平和リース球場（開催数：15試合）

[caption id="attachment_248555" align="aligncenter" width="530"] 平和リース球場（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：鹿児島県鹿児島市与次郎2-2-2

最寄り駅：鹿児島市電１系統「騎射場電停」など

【球場の特色】

・桜島を望むロケーションが魅力

・南国ムードと熱狂的な地元ファンの声援が特徴

・地方球場らしい距離感の近い観戦体験ができる

5位は15試合を開催した鹿児島の平和リース球場。南九州を代表する本格的な野球場であり、毎年のように公式戦開催が行われてきた。

スタンドの収容力やグラウンドの広さなど、プロ公式戦にも十分対応できる環境が整えられ、設備水準が高い球場として知られている。

グラウンドは両翼98メートル、中堅は122メートルと全国の地方球場の中でも標準的なサイズを誇り、外野が広く感じられる設計となっている。

球場周辺は海沿いの開放感あるエリアで、鹿児島市電「騎射場電停」から徒歩11分でアクセス可能。スタンドからは鹿児島特有の穏やかな風を感じながら観戦でき、都市部のドーム球場とは異なる“屋外球場の醍醐味”が味わえる。

スタンドは内野席を中心にしっかりとした観戦設備が整い、地方球場でありながらプロ野球開催時には十分な観客動員に対応できる。照明設備も完備されており、ナイトゲーム開催が可能な点も重要なポイントとなっている。

また、地方球場としては珍しくスコアボードや施設の更新も進んでおり、観戦の快適さが年々向上している。売店や場内導線も比較的整備されており、“地方開催ならではの雰囲気”と“プロ仕様の環境”が両立している球場だ。

南国の空気を感じながら、本格的な野球場で公式戦を楽しめる舞台として、九州シリーズに欠かせない存在となっている。

第4位タイ：坊っちゃんスタジアム（開催数：15試合）

[caption id="attachment_248557" align="aligncenter" width="530"] 坊っちゃんスタジアム（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：愛媛県松山市市坪西町625-1

最寄り駅：JR予讃線「市坪駅」

【球場の特色】

・四国最大級の近代的スタジアム

・観客席が広く設備面の充実度が高い

・「坊っちゃん」の名の通り松山文化を象徴する存在

平和リース球場と並び15試合を開催し、第4位にランクインしたのが愛媛県松山市にある坊っちゃんスタジアムだ。

四国地方最大級の本格的野球場として知られ、地方球場でありながら設備面の充実度が高い球場である。プロ野球公式戦の舞台として長年使用されてきた実績を持ち、“四国開催の象徴”ともいえる存在だ。

グラウンドは両翼99.1メートル、中堅は122メートル。外野の広さも十分で、守備力や走塁面も試される球場だ。

松山駅から最寄り駅の市坪駅まで約4分。球場へはJR市坪駅から徒歩約5分とアクセスも良好で、松山市の中心街からも行きやすい点も魅力的だ。

スタンドは地方球場としては収容力が大きく、観客席の視認性も良好。内野席を中心に応援の一体感が生まれやすく、プロ公式戦開催時には独特の熱気に包まれる。

照明設備も完備されており、ナイトゲームにも対応可能。スコアボードなど施設面も整備されているため、地方球場ながらプロ仕様の環境が確保されている点が魅力である。

四国で公式戦を開催できる数少ない本格球場として、坊っちゃんスタジアムは重要な役割を担っている。

第3位：北九州市民球場（開催数：18試合）

[caption id="attachment_248558" align="aligncenter" width="530"] 北九州市民球場（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：福岡県北九州市小倉北区三萩野2-10

最寄り駅：北九州モノレール「香春口三萩野駅」

【球場の特色】

・都市部にありアクセスが非常に良い

・九州シリーズならではの一体感ある応援

・球場の距離感が近く臨場感が強い

第3位にランクインしたのは、福岡県北九州市にある北九州市民球場。ここ10年で18試合の公式戦が開催された。

九州地方における地方開催の中心的存在であり、福岡ソフトバンクホークスの主催試合が開催される定番球場として知られている。

都市型地方球場として、安定した設備と観戦環境を備えている点が特徴。グラウンドは両翼92メートル、中堅119メートルで、外野は比較的広く感じられる構造となっている。

JR小倉駅からは北九州モノレールで最寄り駅の香春口三萩野駅まで1本、そこから徒歩11分とアクセスも十分だ。

照明設備を備えているためナイトゲームにも対応可能であり、プロ公式戦の興行開催に十分な条件を整えている。

九州シリーズを支える拠点球場として、北九州市民球場は欠かせない存在となっている。

第2位：大宮公園野球場（開催数：19試合）

[caption id="attachment_248553" align="aligncenter" width="530"] 県営大宮公園野球場（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4

最寄り駅：東武アーバンパークライン「大宮公園駅」

【球場の特色】

・首都圏で気軽に「地方開催」を味わえる

・歴史ある球場で昭和の野球場風情が残る

・公園内にあり観戦と行楽がセットで楽しめる

19試合の公式戦が開催され、第2位にランクインしたのは埼玉県さいたま市にある大宮公園野球場。 “地方球場でありながら都市圏開催”という独特の立ち位置が特徴だ。

グラウンドは両翼99メートル、中堅122メートルと、クセの少ない設計となっている。外野フェンスも比較的オーソドックス。

スタンドは公園球場らしいコンパクトな構造で、観戦距離が近く、地方開催ならではの親密な雰囲気が漂う。プロの試合を身近に感じられる点が魅力だ。

照明設備も整っておりナイトゲーム開催も可能。歴史ある球場ながら改修を重ね、現在も公式戦開催に対応できる環境を保っている。

東武アーバンパークラインの大宮公園駅、北大宮駅から徒歩各10分、新幹線も停車するターミナル駅のJR大宮駅までも徒歩20分とアクセスも良好。

球場のある大宮公園には武蔵一宮氷川神社が隣接しており、神社の静寂感を味わうことも出来る。

都市部にありながら地方球場の空気感を残す大宮公園野球場は、開催数の多さにも納得の球場である。

第1位：沖縄セルラースタジアム那覇（開催数：22試合）

[caption id="attachment_248554" align="aligncenter" width="530"] 沖縄セルラースタジアム那覇（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：沖縄県那覇市奥武山町42-1

最寄り駅：ゆいレール「奥武山公園駅」

【球場の特色】

・「南国開催」の代表格で特別感が抜群

・リゾート観光とセットで楽しめる唯一無二の球場

・青空と海風の中で観戦できる開放感が魅力

22試合を開催し堂々の第1位に輝いたのは、沖縄県那覇市にある沖縄セルラースタジアム那覇だ。

“南国開催”を象徴する地方球場として全国的な知名度を誇り、プロ野球公式戦が開催されること自体が特別なイベントとして位置づけられている。地方開催球場の中でも屈指の存在感を放つ球場だ。

グラウンドは両翼100メートル、中堅122メートルと標準的なサイズを持ちながらも、屋外球場特有の風や気候の影響を受けやすく、プレーに独特の難しさが生まれる。

スタンドは地方球場として十分な収容力を誇り、沖縄開催ならではの観客の熱気が球場全体を包み込む。観戦環境も整備されており、プロ興行にも耐えうる設備水準を持つ。

照明設備やスコアボードも完備されており、ナイトゲーム開催が可能。近年も改修が進められ、快適性が向上している点も特徴だ。

主要の移動拠点となる那覇空港駅から球場最寄り駅の奥武山公園駅まではゆいレールで6分、駅から球場までも徒歩約5分とアクセスも抜群。

全国でも唯一無二の“沖縄での公式戦開催”という価値を支える球場として、沖縄セルラースタジアム那覇は地方開催の象徴的存在となっている。

【了】