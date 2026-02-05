「理にかなった存在」菅野智之、理想的な行き先はどこだ！？　米紙が選出…

菅野智之 最新情報

ボルチモア・オリオールズからフリーエージェント（FA）になった36歳の菅野智之投手は、NPBに戻るのではなくMLBで次の所属先を探す意向を示している。そこで米メディア『CBSスポーツ』が、同選手にとって理想的なチームとなる複数の候補を選出した。

菅野は昨オフに読売ジャイアンツからオリオールズへ移り、メジャー1年目にして29試合に先発し10勝9敗、防御率4.54、奪三振103をマークしている。

ルーキーとしてはそれなりの成績を残しているが、オリオールズは再契約を望まず。

菅野はオリオールズを離れ、他球団からオファーが来るのを待っている状況だ。

FA市場を見てみると、1月に入ってから活発な動きとなっており、注目選手を中心に次々と所属先が決定している。

春季トレーニング開始を前にして、各球団は戦力強化をある程度済ませた状況となった。

それでもあと一人、投手が足りないと思ったチームにとっては、菅野はぴったりな選手となるかもしれない。

それを踏まえ、同メディアは「5日に一度確実にマウンドに上がって162試合のシーズンを戦い抜く助けとなる投手を必要とするチームには、菅野は理にかなった存在だ。

アスレチックス、ナショナルズ、パドレスが候補に挙げられる。

もしクアーズ・フィールドでの登板も厭わないのであれば、ロッキーズも選択肢になり得る」と伝えている。

