「理にかなった存在」菅野智之、理想的な行き先はどこだ！？　米紙が選出…

ボルチモア・オリオールズからフリーエージェント（FA）になった36歳の菅野智之投手は、NPBに戻るのではなくMLBで次の所属先を探す意向を示している。そこで米メディア『CBSスポーツ』が、同選手にとって理想的なチームとなる複数の候補を選出した。
菅野は昨オフに読売ジャイアンツからオリオールズへ移り、メジャー1年目にして29試合に先発し10勝9敗、防御率4.54、奪三振103をマークしている。
ルーキーとしてはそれなりの成績を残しているが、オリオールズは再契約を望まず。
菅野はオリオールズを離れ、他球団からオファーが来るのを待っている状況だ。
FA市場を見てみると、1月に入ってから活発な動きとなっており、注目選手を中心に次々と所属先が決定している。
春季トレーニング開始を前にして、各球団は戦力強化をある程度済ませた状況となった。
それでもあと一人、投手が足りないと思ったチームにとっては、菅野はぴったりな選手となるかもしれない。
それを踏まえ、同メディアは「5日に一度確実にマウンドに上がって162試合のシーズンを戦い抜く助けとなる投手を必要とするチームには、菅野は理にかなった存在だ。
アスレチックス、ナショナルズ、パドレスが候補に挙げられる。
もしクアーズ・フィールドでの登板も厭わないのであれば、ロッキーズも選択肢になり得る」と伝えている。
