大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフもエドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手といった大型補強を実施し、多くの批判を浴びている。資金力を駆使した補強に対する批判について、大谷翔平選手が珍しく考えを述べた。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。

ドジャースはディアスやタッカーを獲得したことにより、球団総年俸が再びMLBトップとなった。ぜいたく税の負担も群を抜いており、他球団ファンからは「野球を壊している」「不公平だ」といった声が噴出している。

ドジャースの積極的な補強について大谷は「非常にワクワクする話だ。ドジャースと契約を決めた時、オーナーと約束した。彼らは最高のチームをフィールドに送り出すと言ってくれた。目標は、可能な限り多くのワールドチャンピオンを勝ち取ることだ」と語った。

続けて、期待される3連覇については「非常に困難な挑戦になるだろう。しかし、引退後に振り返った時に3連覇を達成したチームの一員だったと言えることを願っている。それは本当に素晴らしいことだ」と考えを述べた。

大型補強を続けるドジャースについて、エスピナル氏は「才能溢れる選手層と、大谷の全盛期に投資したフロント陣を擁するドジャースは、今季もワールドシリーズ制覇の最有力候補だ」と言及した。

