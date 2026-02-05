3月27日に開幕予定の2026年プロ野球。昨季にブレイクした選手は少なくないが、これは偶然か、それとも必然か。真価が問われるのは今季の成績次第だろう。プロ8年目でついに結果を出した広島のドラ1戦士は、今季注目の一人だ。（文・シモ）

8年目の覚醒は“本物か”

中村奨成

[caption id="attachment_247629" align="alignnone" width="530"] 広島東洋カープの中村奨成（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：26歳

・経歴：広陵高

・ドラフト：2017年ドラフト1位（広島）

・2025年一軍成績：104試合出場、打率.282、9本塁打、33打点、2盗塁

プロ8年目にして、広島東洋カープのレギュラーをつかんだ中村奨成。今季は真価が問われるシーズンとなりそうだ。

思い切りのよいバッティングで何度も印象に残る活躍を見せた昨季だったが、一昨年までは39試合の一軍出場が最高だった。

本塁打もプロ4年目に2本塁打を打ったものの、3年間は本塁打0。

ところが、昨季は104試合に出場し、打率.282、9本塁打、33打点と飛躍した。

昨季の中村奨は、対DeNAでの打率こそ.211だったものの、ヤクルト戦は.348、中日戦は.340、阪神戦は.300と好調。巨人戦での打率は.274だったが、6本塁打、10打点と巨人キラーぶりを発揮している。

今季の中村奨の好調は、偶然ではないだろう。

打席でオープンスタンス気味に構えを変えたことで、ボールが見えやすくなり、内角の球をうまく裁けているように見える。

コース別に見てみると、内角の打率は.353、内角低めは.316の数字。ど真ん中の打率は、.523と驚異的な成績をマークしている。

その反面、真ん中低めの打率は.162で9三振、外角低めの打率は.200で21三振を喫した。

プロ9年目の今季は、この外角低めの見極めが鍵になるだろう。

自身初の全試合出場、3割達成となるか。今季の中村奨の打撃に注目したい。

