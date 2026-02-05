乃木坂46賀喜遥香「3期オタクだからもう泣いて泣いて…」最新アルバムに収録された3期生曲「世界はここにある」への想いを語る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。1月29日（木）の放送では、1月14日にリリースされた5枚目のアルバム『My respect』にも収録されている楽曲「世界はここにある」について語りました。

◆賀喜 3期生曲に号泣!?

――番組では「世界はここにある」（乃木坂46）をオンエア♪

賀喜：お届けしているのは、乃木坂46で「世界はここにある」です。この曲は3期生さんの新曲になります。3期生さんは今4人で活動されていて、今年で10年目を歩まれているんですけど、4人で10年目にこの曲を歌う意味ですよね。本当にいい曲で、最初に聴いたときから、3期オタクの賀喜遥香はもう泣いて泣いて……（笑）。めちゃくちゃ好きなんですよ。それを3期生さんにも「新曲めっちゃ好きです！」って伝えているんですけど(笑）。

もうすぐアルバム発売記念ライブ「5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」があるじゃないですか。ということは、そこでこの曲もやるかもしれないってことじゃないですか!? この曲を生で聴けることがうれしすぎる（笑）！ そうやって、私もファンとして楽しんじゃっているところもあります（笑）。来てくださる方は楽しみにしていてください！

いやぁ「乃木坂46っていいな～」っていつも思っています。いつも応援してくださってありがとうございます！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info