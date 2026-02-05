「彼氏の母からも太鼓判」「海上自衛隊の出航中は…」心温まる“カレー”エピソード

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。今回の放送では、会議テーマ「カレーの日案件 〜みんなカレー食べてる？〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆“無水カレー”に挑戦

ちょうど前日、半日かけてカレーを作っていました！ 彼氏の家で「無水カレー」にチャレンジしました！ 水は使わず、トマト缶、ナス、じゃがいも、にんじん、鶏ひき肉を鍋に入れて、1時間以上コトコト煮込みました。「本当にこの作り方で合ってるかな？」なんて言いながら、一緒に作っている時間が楽しかったです。

出来栄えは“過去イチ”！ 水を使っていないのに野菜からしっかり水分が出て、カレー粉は2種類ブレンドしたのですが、ちょうど良い辛さで、とてもおいしく仕上がりました！ 彼氏のお母さんにも食べていただいて「おいしい！」と太鼓判をもらえてうれしかったです！（埼玉県 20歳 女性）

◆実家にカレーを“作り置き”

今、一人暮らしをしているのですが、月に数回は実家に帰ります。そのときによく作っているのがカレーです。もともと、実家にいた頃は晩ご飯の当番だったので、今でも実家にいるときは晩ご飯を用意します。一人暮らしの家に戻る前日にカレーを作っておくと、私がいなくなってからも実家に“2日目のカレー”があるので、母からは「晩ご飯の支度がなくて助かる」と言ってくれるし、父が私のカレーが好きで「おいしい」と言って食べてくれます。カレーは我が家の最強フードです！（東京都 24歳 女性）

◆“最後の金曜日のカレー”は格別

私は元海上自衛隊員です。海自では、毎週金曜日の昼に必ずカレーを食べます。カレーのレシピは船ごとに違っているのですが、どの船のカレーも本当においしいです。なかには、こだわりのあまり2種類のカレーを出す船もありました。

ちなみに、長い出航だと「あと何日で帰れるか」を数えたくなるものですが、船乗りの場合は、日数ではなく「あと○カレー」と数えます。つまり、「あと何回金曜日が来たら帰れるか」という数え方です。

入港まで1週間を切り、残り1カレーとなった金曜日のカレーは、味も匂いも心への染み込み方も、今まで食べたどんなカレーよりも最高でした（千葉県 35歳 男性）

