ロサンゼルス・ドジャースのフレディ・フリーマン内野手は今オフ、疲労や怪我の蓄積が心配されている。今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を欠場したのも怪我が理由であると考えられていたが、実際は異なるようだ。米メディア『ニュース・ウィーク』のバレンティナ・マルティネス記者が言及した。

これまでフリーマンのWBC不参加については、コンディション不良や疲労の蓄積が噂されてきた。しかし、ドジャーフェストに参加した本人はそれらを否定し、「体調はとてもいい」と強調。そのうえで、欠場の理由は極めて個人的な事情だと明かした。

現在36歳のフリーマンは、ドジャーフェストで「20年間プレーするのがずっと目標だった」と明かし、あと4年は現役を続ける意向を示した。

ロースターの高齢化が進んでいるドジャースでは、若返りも求めなくてはいけない。今季、大谷翔平選手は二刀流として起用され続けるだろうが、フリーマンは休養を挟みながらの起用となることが考えられる。

注目の集まるフリーマンの起用についてマルティネス氏は「フリーマンは今季、多くの休養日を得ると予想されている。しかし、負傷していない限り、自ら進んで出場機会を放棄するような選手ではない。彼は2024年ポストシーズンを捻挫した状態で全試合出場した実績があり、スタメンから外すのは容易ではない」と言及した。

