「困難な選択を迫られている」ドジャース、まさかの故障者が起用法を左右…

ロサンゼルス・ドジャースのブルスダー・グラテロル投手が、長期のリハビリを経て順調な回復ぶりを見せているようだ。これはドジャースにとって心強い知らせとなるが、ブルペン陣の起用について頭を悩ませることにもなる。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。

肩の故障により、15か月ものリハビリを強いられてきたグラテロルは「今はとても調子がいい」と語り、今週からブルペン投球を開始する予定だという。オフ期間中のトレーニングで体重も約7キロ落とし、コンディションは上向いているようだ。

2024年シーズン終了後に手術を受けたグラテロルは、2025年シーズンを全休。27歳で迎える今季が、まさに再起をかけたシーズンとなる。

今季のドジャース投手陣は、大谷翔平選手ら豪華な先発に加え、エドウィン・ディアス投手を獲得したものの、空席はまだ多い。2025年終盤に見られたブルペン崩壊を受け、首脳陣は信頼できる投手陣の再構築を急いでいる。

確定できない部分が多い今季の投手陣について、コロマ氏は「空席を埋める候補はグラテロルだけではない。ドジャースのリリーフ陣の多くがロースター入りを争う。球団は困難な選択を迫られており、球団史上初の3連覇を目指す中で、最適な投手陣を構築することを望んでいる」と言及した。

