大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは2020年以降、ワールドシリーズ（WS）を3度制するなど圧倒的な強さを誇っている。その裏で高齢化問題も浮上しつつあるが、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏もこのことは意識しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ドジャースは今季もWSの優勝候補だが、長期的にはこの組織はどうなるのだろうか？ フリードマン氏は、ドジャースが将来的にどのように成功を維持していく計画かについて語った」としつつ、「その間に若手選手に力を注ぎ込むことは、我々がこのレベルの成功を維持するために非常に重要になるだろう」という同氏のコメントを紹介。

続けて、「ドジャースはリーグで2番目に優れたファームシステムを有している。その組織力の深さこそが、ドジャースの長期的な成功を支えているはずだ。少なくとも、フリードマン氏はそう願っている。現チームにはメジャーでプレーする機会を待ちわびている若手選手が数人いるが、高齢化が進む選手層では、こうした選手たちに居場所を見つけることが重要となるだろう」と記している。

チームには昨季メジャーデビューを果たしたダルトン・ラッシング捕手をはじめ、将来が期待されるプロスペクトが多数所属しているが、こうした選手たちにどれだけ出場機会を捻出できるかも今後を左右しそうだ。

