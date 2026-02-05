FC町田ゼルビアは5日、DFキム・ミンテの完全移籍加入を発表した。

キム・ミンテは1993年11月26日生まれの現在32歳。韓国の光云大を経て、2015年にベガルタ仙台へ入団すると、以降は北海道コンサドーレ札幌、名古屋グランパス、鹿島アントラーズ、湘南ベルマーレ、清水エスパルスでキャリアを積み上げてきた。これまで11シーズン連続でJ1を舞台に戦っており、J1リーグ通算で226試合出場7ゴールを記録。名古屋時代の2021シーズンにはJリーグYBCルヴァンカップの初優勝に貢献した。

昨年8月には湘南から清水へ期限付き移籍加入し、2025明治安田J1リーグでは7試合に出場。シーズン終了後には清水との期限付き移籍期間が満了を迎え、保有元の湘南とも契約が満了に。一時的に無所属の状態が続いていたが、町田加入が決まり、J1で12年目のシーズンに突入することが決まった。

完全移籍加入に際し、キム・ミンテは町田を通して、「初めましてキム・ミンテです！町田のために死ぬ気で頑張るので、応援よろしくお願いします！」と意気込んだ。

町田は昨季、2025明治安田J1リーグを6位で終えただけでなく、天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会では初優勝を果たした。今季は特別大会である明治安田J1百年構想リーグに加えて、2025－26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートの戦いにも身を置く。明治安田J1百年構想リーグの地域リーグラウンドではEASTに入っており、6日に控えた開幕節では横浜F・マリノスと敵地で対戦。その後、10日にはACLE・リーグステージ第7節で上海申花のホームに乗り込む。

今オフは神村学園からFW徳村楓大が新加入。MFバスケス・バイロン、FWエリキが期限付き移籍から復帰した。今年1月28日には、リヴィングストンからオーストラリア人FWテテ・イェンギの期限付き移籍加入も発表。キム・ミンテは、彼らに続く新戦力となる。