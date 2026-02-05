今日の運勢は？ ★2026年2月6日（金）12星座占いランキング！ 第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月6日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月6日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の柚嬉（ゆずき）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？コミュニケーションが円滑に進むようです。仕事の商談なども上手くいきそう。あなたのアイデアや想像力で良いものが生まれることでしょう。恋愛運も好調なので、気になる相手を食事に誘ってみると◎活動範囲が広がるなど、アクティブな一日に。あなたの笑顔やポジティブな発言で周りの人もやる気がわいてくるようです。とくに後輩や年下の相手には優しく接してみると良いでしょう。今日は、好きなことを楽しめるようです。夢中になっていると、時間が経つのもあっという間かも。夜は家族や恋人とゆっくり過ごせそう。お気に入りのお店に食事に行くのもアリ。１対１のコミュニケーションを心がけると上手くいきそう。話す前に伝えたいことをまとめておくと良いでしょう。恋愛も好調なので、思いきってアピールしてみて。友人などのアドバイスを参考にすると◎久しぶりに大切な人と会えるなど、心が癒やされることがあるようです。素の自分が出せる相手には、普段抱えている問題なども打ち明けられそう。話をしていると、解決策が見つかることでしょう。今日は、華やかな場所に縁があるようです。色々な刺激を受けて、さらに頑張ろうと思えることでしょう。自分磨きをするために必要なものなどを書き出してみると◎自室の換気をしたり掃除をすると運気アップ！穏やかな一日を過ごせるようです。習い事や趣味などを行う時間も持てることでしょう。暮らしに対する考え方に変化があるかもしれません。自分らしいルーティンを見つけると、活動もしやすくなるようです。役割を理解してテキパキ行動するようです。皆を引っ張っていく場合もありそうなので、意見を取り入れていくようにすると◎その方がスムーズに仕事ができるようになるかも。人との繋がりに感謝するような出来事が起こるかも。困ったときに、力になってくれたり、あなたの考えに共感したりする人もいるようです。意地を張ってしまいがちな心が穏やかになるのを感じるでしょう。今日は、場の雰囲気を感じながらも自分のペースで過ごすようにすると◎無理に合わせようとすると、かえって上手くいかないかも。求められたときに応えるような感じでいると良いでしょう。ちょっとしたことでイラッとしていたら疲れがたまっているサインかも。このようなときは、気分転換をするようにしましょう。今日は作業などを早めに切り上げて、その分自由な時間を楽しむのもアリ。焦りや落ち着かないときは、SNSなどから離れてみるようにしましょう。森林が多い場所を散歩したり、好きな花を飾ってみたり。自然のパワーに触れるようなことを行ってみましょう。2026年2月は全体として「恋も仕事も絶好調の5年間がスタート」する大きな転換期になります。今日は誰に対しても自然体で接することで、前向きな流れを実感できる一日となるでしょう。■監修者プロフィール：柚嬉（ゆずき）東京・池袋占い館セレーネ所属。都内最大手占い館や大手占いサイトにて圧倒的No.1の成績を誇り、“予約の取れない占い師”として活躍した伝説の占い師。現在はSATORI電話占いで活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/