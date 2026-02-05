湘南ベルマーレは5日、GKポープ・ウィリアムが海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、同日付けでチームを離脱したことを発表した。ポープ・ウィリアムの今後については、決定次第クラブを通して伝えられる。

ポープ・ウィリアムは1994年10月21日生まれの現在31歳。東京ヴェルディの育成組織出身で、2013年にトップチームへ昇格。以降、FC岐阜、川崎フロンターレ、大分トリニータ、ファジアーノ岡山を渡り歩き、2022年にFC町田ゼルビアに加入。翌2023シーズンにはクラブ史上初のJ2リーグ優勝＆J1リーグ昇格に貢献した。

2024年には横浜F・マリノスへ完全移籍。横浜FMでは加入直後からゴールマウスを託され、2023－24シーズンのAFCチャンピオンズリーグ（現：AFCチャンピオンズリーグエリート）決勝進出にも貢献した。2024明治安田J1リーグでは25試合に出場したが、翌年は公式戦での出場機会がなく、同年7月には湘南ベルマーレへ完全移籍。湘南では2025明治安田J1リーグで7試合、天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会で1試合のピッチに立った。

湘南は2025明治安田J1リーグを19位で終え、9年ぶりのJ2降格が決定。今季は特別大会である明治安田J2・J3百年構想リーグを戦った後、シーズン移行後に2026－27シーズンのJ2リーグを戦う。湘南は明治安田J2・J3百年構想リーグの地域リーグラウンドでEAST－Aに組み分けられており、7日に控えた開幕節では、本拠地『レモンガススタジアム平塚』でブラウブリッツ秋田を迎え撃つ。