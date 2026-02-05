













中日ドラゴンズの「臨時コーチ兼選手」を務める川崎宗則氏が5日、ブルペンに登場。三浦瑞樹投手の投球に対し、イエローバットを持って左打席に入った。











川崎コーチは、福岡ソフトバンクホークスやMLBを舞台に活躍し、44歳の現在もルートインBCリーグ・栃木ゴールデンブレーブスでプレーしている現役選手。



この日はイエローのバットを手に、中日投手陣が投げ込みを続けるブルペンに入った。日米通算1526安打のバットマンが向かった先には、チーム期待の若手サウスポーである三浦の姿。



三浦は昨季に中日で支配下契約を勝ち取り、プロ初勝利をマーク。7試合に登板して4勝6敗、防御率4.64をマークした左腕を相手に、川崎臨時コーチは緊張感を漂わせて左打席へ。



打席に単に立つのではなく、現役選手らしく打撃を行うスタイルで臨んだ川崎コーチを相手に、三浦も気合の入った投球で応えた。



偉大な打者の目線を投球術向上のヒントにし、もう一皮むけた三浦の姿が見られることを期待したい。

























【動画】川崎臨時コーチ、"イエローバット"を手に打席へ！

DAZNベースボールのXより













イエローバット



三浦瑞樹のブルペン投球

川﨑宗則臨時コーチが打席へ



🌸中日 春季キャンプ



