整形総額95万円の21歳女子大生、複雑な手術工程を語る「鼻は必修科目」「鼻の中の骨を…」

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#5が3日に配信された。

新恋愛企画「シリコン：ラブ～整形女の恋物語～」

番組では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちの恋愛観に迫る新恋愛企画「シリコン：ラブ～整形女の恋物語～」がスタート。4人の女性と、6人の男性メンバーが初対面を果たした第1弾では、女性メンバーの整形事情や覚悟、過去のトラウマなどが赤裸々に明かされた。

現役上智大学生のなの(21歳)は、整形について「鼻は必修科目」と豪語し、場を和ませる。整形総額95万円というなのは、自身の鼻の整形について「鼻の中の骨をパズルみたいにくり抜いて移植する」という複雑な手術工程を解説。

「あと、団子鼻を直すやつと、骨切りで幅寄せもやりました」と、“鼻整形フルコース”を行ったと明かし、当時のダウンタイム写真を公開。現役女子大生の口から飛び出すあまりにリアルな整形事情に、MCとスタジオゲストのてんちむ、おかもとまりも、興味津々の様子で見守った。

