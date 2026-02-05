ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#5が3日に配信された。

  • 『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

新恋愛企画「シリコン：ラブ～整形女の恋物語～」

番組では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちの恋愛観に迫る新恋愛企画「シリコン：ラブ～整形女の恋物語～」がスタート。4人の女性と、6人の男性メンバーが初対面を果たした第1弾では、女性メンバーの整形事情や覚悟、過去のトラウマなどが赤裸々に明かされた。

現役上智大学生のなの(21歳)は、整形について「鼻は必修科目」と豪語し、場を和ませる。整形総額95万円というなのは、自身の鼻の整形について「鼻の中の骨をパズルみたいにくり抜いて移植する」という複雑な手術工程を解説。

「あと、団子鼻を直すやつと、骨切りで幅寄せもやりました」と、“鼻整形フルコース”を行ったと明かし、当時のダウンタイム写真を公開。現役女子大生の口から飛び出すあまりにリアルな整形事情に、MCとスタジオゲストのてんちむ、おかもとまりも、興味津々の様子で見守った。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

整形総額95万円の21歳女子大生、複雑な手術工程を語る「鼻は必修科目」「鼻の中の骨を…」
「初めて出会ったのは小学校3年生の時」　26歳差夫婦が出会い、交際に発展するまで
「見ててイタい」「カッコ悪い」　バースデーイベントに遅刻、しかもその服装は…
「本当は整形を止めたい」　終わりのない整形のループ、切実な願い
浮世離れした“子ども部屋事情”の連続に…峯岸みなみ「生活レベルが高いからあんまり参考にならない」
16歳年下の男性と交際　その流れに驚きの声「真木よう子に!」
500万円の借金→26歳年下の妻がインフルエンサーとして覚醒　
整形を経験した女性4名と一般男性が繰り広げる恋愛に密着　新恋愛企画「シリコン：ラブ～整形女の恋物語～」
「プライド高そう」「距離感も…」　モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女たちに抱いた印象
真木よう子、パートナーは16歳年下　スーパーで“お母さんに間違えられた”ときに思うこと「見た目が…」
16歳の長女に妊娠を報告「複雑だったと思う」　次女が生まれると…
大学生の頃に“かなり年上の方”と交際「その女性に…」　現在のモテスタンスの原点となった恋愛
関連画像をもっと見る