銀座・和光、「アーツアンドカルチャー」にて北欧家具とアジアの美を融合させた新たな空間を提案

株式会社和光は、2026年2月19日(木)から3月11日(水)の間「Danish modern design meets Asian crafts」を開催すると発表した。和光 本店地階にある「アーツアンドカルチャー」にて展開される本展示では、半世紀以上にわたり、コーア・クリントをはじめハンス J. ウェグナーなど巨匠の思想を受け継いで作り続けられている北欧家具を中心に、東洋の美意識から生まれた装飾様式である”シノワズリ”のスタイルを現代に蘇らせたカーペットなどを合わせた独自の空間が提案される。

また、その他にも花籠や、近代日本の民藝同人作家による陶器、戦後の日本で盛んに造られたモダンな銅器、現代作家による木工や金工などのクラフト作品も展示されており、アーツアンドカルチャーならではの「美の物語」を感じることができる。

「アーツアンドカルチャー」は単なるショッピングの場ではない。1881年に服部時計店として創業して以来、和光は職人のクラフトマンシップや最先端のテクノロジーの粋を尽くした品々を紹介するとともに定期的な美術展を開催し、そこに集う人々との関わり合いのなかで、さまざまな視点と想像力を育んできた。「アーツアンドカルチャー」はその精神を継承するもので、いわば文化と人々が交流する「文化の発信地」となっている。

2月23日(月・祝)にはゲストキュレーターにビームス ディレクターズ バンク クリエイティブディレクターの南雲浩二郎氏を迎えたイベントも開催される。イベントの詳細案内は公式のインスタグラムよりアナウンスされるので、気になる方はぜひご確認いただきたい。

■イベント日時

日時：2026年2月23日(月・祝)

ゲスト：ビームス ディレクターズ バンク クリエイティブディレクター 南雲浩二郎氏、デザインジャーナリスト 土田貴宏氏

詳細：アーツアンドカルチャー公式インスタグラムより。

協力：カール・ハンセン＆サン、MUNI CARPETS、ANIMA、斎藤正光氏、田中 潤氏、盛永省治氏