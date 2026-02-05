マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、カラバオ・カップにおける選手起用に関する現行のルールへの不満を口にした。4日、イギリスメディア『マンチェスター・イブニング・ニュース』が伝えている。

マンチェスター・シティは4日に行われたカラバオ・カップ準決勝セカンドレグでニューカッスルに3－1で勝利を収め、2試合合計5－1で5シーズンぶりの決勝進出を決めた。

そんなマンチェスター・シティは今冬の移籍市場でガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョとイングランド代表DFマルク・グエイを獲得したが、セメニョをカラバオ・カップ準決勝の2試合で起用できた一方で、グエイは現行のルールの関係で出場することができなかった。

カラバオ・カップではすでに選手が同大会に2チームでプレーできるようにルール変更されているため、セメニョが準決勝の2試合に出場できたが、準決勝以降の試合に出場するためには、準決勝ファーストレグが開催される前に所属クラブでプレーできる状態である必要が現行のルールにはあり、グエイがマンチェスター・シティに加入したのは準決勝ファーストレグが行われた後だったため、セカンドレグにも出場できず、決勝も再び欠場することになってしまっている。

このルールに納得していないグアルディオラ監督は試合後、イギリスメディア『スカイスポーツ』のインタビューで「カラバオ・カップ決勝ではマルク・グエイが出場できることを願っている。なぜなら、クラブが巨額の投資をしたのに、決勝に出場できないことが理解できないからだ」と不満を口にしながら、次のように続けた。

「だから、手紙を書いてカラバオ・カップにも理解してもらえることを願っている。彼がなぜ出場できないのか、そのルールが私には理解できない。変更してもらえることを願っている」

また、試合後の記者会見でもグアルディオラ監督は改めて「カラバオ・カップ決勝にマルクを出場させられることを願っている」と語り、3月22日に行われるアーセナルとの決勝にグエイが出場できるように申請することを明かした。

「なぜ彼が決勝に出場できないのか、私には理解できない。高額で選手を獲得したのに、私には理解できないルールで出場できないんだ。変更してもらえることを願っている。説得できればいいけど、理解するのは難しいね」

「どうやらマルクはファーストレグに出場しなかったため、セカンドレグにも出場できなかった。アントワーヌはファーストレグの前に加入していたから、出場できた。次は決勝だ。なぜ彼（グエイ）が出場できないのだろうか？ 彼の給料は私たちが払っていて、私たちの選手だ」

「クラブには必ず要請するべきだと言った。私は長年ここにいるけど、3月の決勝戦に彼が出場できない理由が理解できない。選手獲得のルールはFIFA（国際サッカー連盟）、UEFA（欧州サッカー連盟）、プレミアリーグの判断に委ねられている。彼らは移籍市場が開いていて、選手を獲得したら出場できると決めている。それは当然のことだ。もちろん、私たちは彼を起用できるように要請するつもりだ。純粋な論理だよ」

【ハイライト動画】マンチェスター・シティがカラバオ・カップ決勝に進出！