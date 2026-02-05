不二家は、「ホームパイチョコだらけ」のスピンオフシリーズとして2025年1月にスタートした「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅」の新商品を発売する。

「ホームパイチョコだらけ」の商品キャラクター“だらけさん”が、日本をぶらり旅しながら立ち寄った土地の名産を満喫していく、当シリーズ第4弾の旅先は「京都府」。宇治抹茶を使用した、抹茶のほろ苦さが特徴の期間限定のチョコだらけ。

“だらけさん“が京都をぶらり旅する様子が描かれた全6種の個包装が楽しい、おいしく遊び心ある商品。

“だらけさん”が京都を旅する様子が描かれた、ストーリー性のある個包装デザインは全6種!(封入はランダムで、1袋で全6種が揃わない場合もある)

特長を紹介する。

1つ目、宇治抹茶を練り込んだパイとクッキーを重ね合わせて焼き上げ、チョコレートでコーティングした、宇治抹茶のほろ苦さがクセになる期間限定チョコだらけ。

2つ目、“だらけさん”が京都を旅する様子が描かれた、全6種の個包装デザインが楽しめる。

商品概要は以下の通り。 商品名は、「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅(京都編)」。 発売日は、2月10日全国発売。 中味仕様パイ、表示内容量86g(個装紙込み)。

商品名は、「ホームパイチビだらけもぶらり日本の旅(京都編)パウチ」。 発売日は、2月10日全国発売。 中味仕様パイ、表示内容量36g。