Jリーグは5日、明治安田Jリーグ百年構想リーグにおいて、『桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～』とのコラボレーションを実施することを発表した。

明治安田Jリーグ百年構想リーグは2026年8月のシーズン移行前に開催される特別な大会で、Jリーグ全60クラブが地域リーグラウンドとして、EAST：東、WEST：西に分かれて開催され、地域リーグラウンドで確定した順位をもとに、プレーオフラウンドでは東西のクラブ同士が対戦し、最終順位を決定する。

そんななか、「桃太郎電鉄」シリーズの最新作でも「東日本編」「西日本編」の2つのマップが登場しており、「東」・「西」に分かれる共通点を生かして、コラボレーションされることが決まった。

これを受け、全国のスタジアムで開催される試合において、コラボレーションに関連した各種イベントが実施されるほか、Jリーグと「桃鉄」コラボの限定キーホルダーをスタジアムでプレゼントことも明らかになっている。

なお、Jリーグは『桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～』とのコラボレーションが決定した経緯について次のように説明している。

「明治安田Jリーグ百年構想リーグは、2026年8月のシーズン移行前に開催する特別な大会です。1993年に開幕し33年を経たJリーグが、シーズン移行という大きな節目を迎えてからも、サッカーの普及やスポーツ文化の振興をはじめとする理念の実現に取り組み続ける強い決意を反映し、『Jリーグ百年構想～スポーツで、もっと、幸せな国へ。』というJリーグの理念を分かりやすく伝えるために掲げてきたスローガンを本大会の名称に採用しました」

「東西それぞれのグループでの戦いが繰り広げられる今回の大会は、わが町のクラブが60クラブまで広がったからこそ実現できる大会です。Jリーグ百年構想の実現に向け、これからのJリーグがこれまで培った数々の歴史とともに地域の名前を掲げ、世界の舞台へ挑戦できるフィールドへと、さらに発展し続ける未来への意思も込められています」

「2025年11月に発売された『桃太郎電鉄２』においても『東日本編』『西日本編』の2つのマップが登場し、地域の特産品や名産にちなんだ物件が多数登場するなど、日本全国の魅力を体験できる内容となっており、ともに『東』・『西』に分かれた『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』と『桃太郎電鉄２』で、日本全国の地域を盛り上げていきます」