













横浜DeNAベイスターズの相川亮二監督が4日、沖縄・宜野湾でのキャンプで自らマスクを被ってブルペン入り。今季の守護神候補である山﨑康晃投手の全力投球を、自身のミットで確かめた。











通算1508試合でマスクを被った新監督が、自ら現役時代の商売道具を持った。相手は名球会の通算250セーブまであと18に迫る山﨑康晃だ。



実績十分の右腕からキレのいいストレートが指揮官のミットに迫る。右打席には、チームの主砲・牧秀悟がじっくりとその球筋を見つめる。役者が揃い踏みとなるブルペンに、熱気が高まった。



昨季22セーブをあげた入江大生の先発転向が明らかになり、守護神の座を巡る争いが巻き起こっている。オフには球団も、身長203センチのショーン・レイノルズ、メジャー282試合登板の実績を持つホセ・ルイーズを補強した。



相川監督の期待に応え、過去2年は計5セーブと精彩を欠いている元クローザーの背番号「19」が復活するか、注目される。













