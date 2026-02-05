大谷翔平、デコピンとの絵本ショットを公開　写り込んだ“家族の気配”も話…















ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が3日（日本時間4日）、愛犬デコピンの物語が描かれた絵本「Decoy Saves Opening Day」の発売日に合わせ、自身のインスタグラムを更新。デコピンと絵本を読んでいる写真を公開した。











投稿には英語と日本語で、「Decoy and my first children’s book is out today! We can’t wait for you to read it. （デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています）」記され、登場人物である大谷とデコピンが仲良く絵本を読んでいる姿が添えられている。



また、写真には大谷の長女のものと見られる足も写っており、ファンから反響の声が上がっている。



今回発売の絵本とは、大谷が企画・制作に携わった『Decoy Saves Opening Day』。メジャーリーグの開幕戦での始球式において、デコピンが奮闘する物語となっている。



『デコピンのとくべつないちにち』という邦題で、同書は日本でも発売が予定されており、絵本の売上の一部は動物保護団体に寄付されるとのこと。



チームを2年連続となるワールドチャンピオンに導き、3年連続4度目となるリーグMVPに輝いた昨季の大谷。今シーズンはどんなドラマが待っているだろうか。











