「常に連絡を取っている」ドジャース、キケ・ヘルナンデスの去就に動きが…

ロサンゼルス・ドジャースのクラブハウスに、希望を感じさせる声が広がっている。フリーエージェント（FA）となっているキケ・ヘルナンデス内野手について、ミゲル・ロハス内野手が「必ず戻ってくる」と強い確信を示した。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が報じている。

ヘルナンデスはオフシーズン序盤に肘伸筋の修復手術を受けており、負傷は昨年5月にさかのぼるという。痛みを抱えながらプレーを続けた代償として、2026年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）とレギュラーシーズン開幕を欠場する見通しだ。

そのため、ドジャースはヘルナンデスとの再契約を遅らせているようだ。これまで9シーズンをドジャースで過ごしたヘルナンデスは、ユーティリティプレイヤーとして欠かせない存在となっている。

現在34歳となったヘルナンデスも、まだキャリアを終えるつもりはない。仮にドジャースが再契約に踏み切れば、球団史上初となる3連覇を目指すチームで、再び重要な役割を担うことになる。

注目の集まるヘルナンデスの去就について、ロハスは「キケとは常に連絡を取っている。彼が戻ってくることに疑いはない。このクラブハウスにいる全員が復帰を望んでいる」と言及した。

