横浜DeNAベイスターズのドラ4ルーキー片山皓心は、27歳という年齢でプロ入りを決めた。人より長いアマチュア野球の経験で、片山は何を培ってきたのか。後編では投球スタイルや考え方に迫っていく。（取材・文：石塚隆）【取材日：1月20日】

「アマチュアとプロとの最大の違いは…」

横浜DeNAベイスターズのルーキー左腕である片山皓心の魅力は、その投球術にある。ストレートのMAXは148キロ。変化球はカーブ、スライダー、チェンジアップ。自身のストロングポイントについて、片山は次のように語る。

「僕は速球で勝負するタイプではなく、真っすぐを主体としながらも、投球フォームと球速でギャップを生み出し打者の感覚をずらすスタイルです。そこに変化球を混ぜて打ち取る。このあたりが自分の武器かなと思っています」

セットポジションから重心を落とし、インステップからテイクバックを大きめに使う独特のフォーム。2025年の公式戦は、11試合、67回を投げ、防御率2.07。特筆すべきは奪三振率の高さで、9.67という十分な数字を残している。先発ながらここぞという時に三振が取れることは非常に魅力的であり、またスタミナもあるといった評価だ。

では、投手としてのこだわりは何だろうか？ 静かな風情を漂わせ、片山は思考を巡らす。

「サウスポーにおけるアマチュアとプロとの最大の違いは、左バッターのインコースに投げ込めるか投げ込めないか。当然、投げ込めなければ生き残れないと思っています」

そう断言口調で言うと、片山は自身の野球観について語り出した。

森原康平にも似ている「逆算の思考」

「僕は（先発）ピッチャーがその試合におけるカギを8割から9割握っていると考えています。それぐらい責任のあるポジションだということです。

ですので、アマチュア時代から準備を大切にし、普段から自分で決めたルーティンやパフォーマンスを発揮するためのドリルなどを必ずやって、そのなかで自分のコンディションの変化を感じるようにしています。自分のそのときの状態を知り、試合日までを逆算し、どういう準備をすれば最高のコンディションで挑めるのかを考えてずっとやってきました。プロではより一層、そこを大事にしていきたいですね」

確信した様子で片山はつづける。

「相手を変えることはできませんが、行動次第で自分は変えることができます。自分でコントロールできることをやるだけやって、少しでもいい結果に繋げられればいいと思っています」

さすが社会人野球経験5年、考えに無駄がなく整理され、きちんと自分にフォーカスができている。この境地に至るには、やはり年輪が必要だ。

「年齢がいっているので、即戦力ということで期待されていますし、僕自身そのつもりでいます。ただ、あくまでも自分のペースを乱さないように、逆算しながら準備していきたい」

逆算の思考は、チームのベテランリリーバーである森原康平を彷彿とさせる。頼もしい言葉ではあるのだが、ただ片山にとってプロの世界は未知数の部分が多い。もし開幕から先発ローテに入れば、年間20～25試合の登板が待っている。シーズン143試合を戦う長丁場、そのあたりについてはどのような考えを持っているのだろうか。

片山皓心のオフの顔「結構ふざけたり…」

[caption id="attachment_248438" align="alignnone" width="530"] 横浜DeNAベイスターズの片山皓心（写真：編集部）[/caption]

「社会人時代も練習試合を入れれば年間で100試合以上戦ってきましたが、やはりプロの公式戦ですので、1試合における出力の度合いはアマチュアとは比べ物にならないと思います。どのような疲労が出てくるか不安はあります。

そこで重要なのはケガをしないこと。既往歴（医療的な履歴）もありますので、身体に関しては気を遣っているほうだと思います。社会人時代も1年間、投げ切ったことがあまりなかったので、そこは目標として達成したいと思っています」

考えてしまえば不安は付きまとうが、そんな問題を解消するために気兼ねなく話せるのが同級生の存在だ。DeNAには牧秀悟をはじめ山本祐大や入江大生など、片山と同じ1998年生まれの選手が数多くいる。

「同級生が多いのはありがたいですし、なにかあればすぐ聞けるので頼もしくもあります。ただ、これまで接点がなかった人たちばかりなので、これから仲良くしていけたらと思っています」

春季キャンプのオフには、おそらく恒例の同級生会が開催されるだろう。厳しさのなかにも明るいマインドを持つ98年組に馴染むのはきっと早いに違いない。

これまでのやりとりを見ても、片山からは27歳ゆえの落ち着きと、真面目で冷静な風情が漂う。苦労をしてきたからなのだろうが、果たして自分ではどのような性格だと思っているのか。そう問うと、片山は少しだけ考え表情を緩めた。

「野球のときは集中していますけど、オンとオフのメリハリはしっかりつけていて、寮にいるときは自然体ですね。同期の大卒の選手たちと年の差も感じませんし、むしろ僕の方が子どもっぽい気がします」

そう言うと片山は人懐っこい笑顔を見せた。

「よく周りからは、しっかりとしていると言われるんです。野球に対する姿勢は真剣ですし、グラウンドでの立ち振る舞には気を遣っています。けど総合的に見たら、結構ふざけたりだとか、和気あいあいとしているのが僕の人間性かなと思います」

そう話す片山の様子を見て、このメンタルならばチームにアジャストできるだろうと思わずにはいられなかった。

「1円でも多く稼げるように」

ドラフト指名に際し、片山は「素直に嬉しかったです」と答えたが、入団契約のときに、さらに嬉しいことがあった。それは球団からサウスポーの代名詞である背番号『47』を提示されたことだ。

「いやもうびっくりしましたけど、期待の表れだと思いますし、すごく嬉しかったですね」

片山に『47』のイメージを尋ねると、西武やダイエー、巨人で活躍し、ベイスターズにも所属した工藤公康氏の名を挙げた。実働年数29年、数々のタイトルを獲得した球史に名を残すレジェンドピッチャーだ。

「工藤さんのように長くマウンドに立ちつづけられる選手になりたいと思っています。投球スタイルはもちろん、何歳になっても肉体と向き合い、また高いパフォーマンスを発揮するのかを長年にわたり追求してきた方なので、日常生活も参考にし、工藤さんのようなピッチャーになれればいいなと勝手に思っています」

謙虚な様子で片山はそう言った。

期待の左腕のプロでのストーリーは、まだ始まってはいない。スタート地点には立ったが、スタートを切ったわけではない。確かに行く末になにがあるのか不安はあるが、それを上まわる大志がある。片山は言うのだ。

「まず身体のことが第一ですが、とにかく1試合でも多く一軍のマウンドに立ちたい。勝利に貢献し、応援してくれる身近な人たちやファンの方々に喜んでもらいたいです。シーズンに入ってみないとわからないことも多いのですが、いち早く順応していきたいと思います。そして、1円でも多く稼げるように頑張りたいですね」

最後に口をついて出たリアル。プロとしてこういった貪欲さは必要だ。誰よりも遠回りをして入ってきたプロの世界ゆえに積年の思いがある。自身を高め、結果を出せば、必然的にチームに貢献することができる。酸いも甘いも噛み分けたルーキー左腕の奮闘に期待をしたい。

