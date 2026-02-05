大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、長期離脱からの復帰を目指している投手が複数いる。かつて主力リリーフの一角を担ったブラスダー・グラテロル投手もその一人だが、2026年シーズンの復活へ向け調整は順調のようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

グラテロルは2023年シーズンに68登板、4勝2敗19ホールド7セーブ、防御率1.20といった好成績をマーク。しかし、翌年は右肩故障の影響で7登板、防御率2.45に終わり、同年オフに右肩関節唇の手術を受ける。その影響で昨季は全休を余儀なくされた。

同メディアは「グラテロルは肩の負傷からの15か月のリハビリを経て、体調は良好だと明かした。彼は今週からブルペン投球を開始する予定で、練習中に体重が15ポンド減ったことを明らかにした」と言及。

続けて、「現在、ドジャースのブルペンには十分な空きがあるため、グラテロルはすぐに返り咲くことができる。チームは今オフ、エドウィン・ディアス投手と契約を結んだだけであり、昨季終盤に崩壊したブルペンで、グラテロルは自分のポジションを確保する能力を十分に備えている」と記している。

