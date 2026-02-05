福島県中通り地方の阿武隈(あぶくま)高原に位置する田村市(たむらし)は、美しい青空と緑豊かな自然に恵まれ、平安時代の武将「坂上田村麻呂」の伝説が多く残る、歴史と文化の薫る高原都市。四季折々に開催されるさまざまな祭りやイベントが魅力の一つです。

今回は、田村市にふるさと納税返礼品を提供する、都路町(みやこじまち)産の食材を使った洋菓子店「みやこじスイーツゆい」と、返礼品を紹介していきます。

復興への取り組みの一つとしてスタート! 「みやこじスイーツゆい」について

みやこじスイーツゆい

・福島県田村市都路町岩井沢字中作14-1『コ・ラッシェ都路』内

・事業内容：スイーツの製造・販売

都路町商工会を中心に東日本大震災後の復興の一つとしてスタートした「みやこじスイーツゆい」は、田村市都路町産の食材を使用する洋菓子店。

田村市の新鮮なたまごを使用した、無添加で体にやさしい手作りのスイーツを販売。お店には、とてもなめらかな口当たりのプリンや、ふわふわの食感と程よい弾力があるシフォンケーキ、マドレーヌ、クッキーなど自慢のお菓子がずらりと並んでいます。

まちの魅力と元気を発信することで、田村市都路地区の復興の後押しと、若い世代が古里へ戻るきっかけとなることが期待されているとのこと。

返礼品への想いとこだわり

「都路の素材を使ったお菓子のおいしさを全国の方に届けたい」との気持ちのもと、田村市のふるさと納税返礼品提供事業者になった「みやこじスイーツゆい」。「店舗で一つ一つ丁寧に作る味を、そのまま返礼品として届けられる点に魅力を感じた」と担当者は語っていました。

代表的な製品の一つ「ゆいプリンリッチ」は、地元・都路産の卵を使用し、なめらかさとコクを大切にしたプリン。配合や食感を何度も調整して完成させた自信作なのだとか。

返礼品として提供するにあたり、配送中の品質や賞味期限を考慮。箱を開けた瞬間に喜んでもらえるよう内容や梱包にも工夫をこらしています。

ふるさと納税の返礼品となった反響

「ふるさと納税をきっかけに、地域やお店の存在を知ってもらいたい」と語る担当者。

家族や知人への贈り物として選ばれることも多く、初めて寄附した人が「また食べたい」とリピートしてくれることが増えたそうです。担当者の元には「安心して贈れる」「やさしい甘さで食べやすい」との声が届いているのだとか。

また、返礼品をきっかけに都路町やお店のことを知り、実際に現地に足を運んでくれる人もいるとのことで、「お菓子を通して広がるご縁を大切にしながら、丁寧なものづくりを続けていきたい」とうれしそうに伝えてくれました。

自治体からのメッセージ

「ゆいプリンリッチ」は、東日本大震災後、復興への取り組みの一つとして、たくさんの人たちの熱い想いと共にスタートしました。一つ一つ、心を込めて手作りしている田村市自慢のスイーツです。ぜひ一度お召し上がりいただけたらうれしいです。

田村市のふるさと納税返礼品について

「ゆいプリンリッチ」が届く返礼品を紹介します。

ゆいプリンリッチ6個セット

・内容量：ゆいプリンリッチ×6個、カラメルソース×6個

・寄附金額：1万1,000円

最初の一口目は、カラメルソースをかけずにそのままプリン本来の味わいを楽しむのがおすすめとのこと。かわいい瓶に入っており、プレゼントにも喜ばれる逸品です。

今回は福島県田村市の返礼品提供事業者「みやこじスイーツゆい」と、人気の返礼品を紹介しました。復興の取り組みの一つとしてはじまったお店で、地元でも人気の洋菓子店です。ふるさと納税をきっかけに、お店やまちについて知ることができ、復興支援にもつながります。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者