現代なら放送禁止レベル…？かつて契約更改で怒りを露わにした大物選手6人…

規制の厳しい現在こそ、あまり見ることが無いシチュエーションと言えるが、かつては契約更改後の会見で、所属球団に対する怒りを爆発させる選手が存在した。自身の成績に対する評価に対し、納得ができないからこその態度とはいえ、今見ると驚く野球ファンも多いだろう。そこで今回は、契約更改で怒りを露わにした大物選手を取り上げる。［1/6ページ］

金村義明

投打：右投右打

身長／体重：185cm／88kg

生年月日：1963年8月27日

経歴：報徳学園高

ドラフト：1981年ドラフト1位

会見の場で名言を残したのが、近鉄バファローズ、中日ドラゴンズなどでプレーした金村義明だ。

報徳学園高校ではエースを担い、3年夏の甲子園で優勝。決勝戦で完封勝ちを収めた金村は一躍「時の人」となり、1981年ドラフト1位で近鉄入団を果たした。

プロ入り後は野手に転向し、1986年に初の規定打席到達。130試合に出場し、打率.275、23本塁打の成績をマーク。その後もチームに欠かせない存在となった。

しかし、球団からの評価に納得がいかない部分もあったのか、契約更改時には球団に対して苦言を呈した。

1994年は中村紀洋の台頭もあり出場機会に恵まれず、同年オフにFA権を行使。中日に移籍したが目立った成績は残せず、1997年に西武ライオンズへトレード移籍となった。

西武では主に代打や一塁手として起用され、チームのリーグ優勝に貢献。1999年に現役を引退した。

規制が厳しくなった現在では考えられないような契約更改の会見も、当時ではよく見られるという一例だった。

谷沢健一

投打：左投左打

身長／体重：179cm／75kg

生年月日：1947年9月22日

経歴：習志野高 - 早稲田大

ドラフト：1969年ドラフト1位

中日ドラゴンズ一筋、通算2062安打を記録した谷沢健一も、球団の姿勢に不快感を示したことがある。

習志野高校から早稲田大学に進んだ谷沢は、大学球界でも屈指の巧打者として知られ、1969年ドラフト1位で中日に入団。

ルーキーイヤーから126試合に出場し、規定打席に到達。打率.251、11本塁打の成績を収め、新人王を獲得した。

1976年には127試合に出場し、打率.355をマーク。張本勲をわずかの差で上回り、首位打者を獲得すると、その後も卓越したバッティング技術で打率3割超えの常連となった。

しかし、契約更改後の会見では提示年俸に納得いかず、球団への怒りを露わに。「どこかに行くぞ」と他球団への移籍をほのめかしたこともあった。

それでも、移籍することなく中日でプレーを続けた谷沢。1982年には4番打者として打線を牽引し、リーグ優勝に貢献した。

1985年には通算2000本安打を達成。現役最終年となった1986年も、94試合の出場で打率.273を記録したように、最後まで一線級で活躍し続けた。

武田一浩

投打：右投左打

身長／体重：171cm／80kg

生年月日：1965年6月22日

経歴：明大中野高 - 明治大

ドラフト：1987年ドラフト1位

今もなお映像で語り継がれるほど、球団に怒りを露わにしたのが武田一浩である。

明大中野高校ではエースとしてチームを引っ張り、明治大学に進学。東京六大学リーグ戦での活躍もあり、1987年ドラフト1位で日本ハムファイターズに入団した。

プロ1年目からリリーフで登板試合を重ねると、1991年は41試合登板で18セーブを記録。防御率4.04と高い数字だったが、最優秀救援投手のタイトルを獲得した。

しかし、同年オフの契約更改後の会見では、「もう一生リリーフやらない」と球団の姿勢に激怒。タイトルを獲得したにもかかわらず、自身が求める金額との開きに対し、怒りが収まらない様子を見せた。

実際に1992年から先発に転向すると、トレードでダイエーへ移籍した1996年には15勝をマーク。工藤公康との左右の2枚看板エースとして躍動した。

1998年オフにFA権を行使し中日ドラゴンズへの移籍を決めると、移籍1年目の1999年には25試合の登板で9勝10敗、防御率3.50の成績を収め、リーグ優勝に貢献。

故障に悩まされた2001年オフに戦力外通告を受けると、2002年からは読売ジャイアンツでプレー。同年限りでユニフォームを脱いだ。

西崎幸広

投打：右投右打

身長／体重：181cm／75kg

生年月日：1964年4月13日

経歴：瀬田工 - 愛知工業大

ドラフト：1986年ドラフト1位

「トレンディエンジェル」の愛称で大活躍した西崎幸広。セカンドバッグを投げつけたシーンは、生涯語り継がれるものだろう。

瀬田工業高校から愛知工業大学に進学。大学球界でも屈指のピッチャーに成長すると、1986年ドラフト1位で日本ハムファイターズに入団。

入団1年目から先発ローテーションに定着し、30試合の登板で15勝7敗、防御率2.89の好成績をマーク。同年から5年連続で2桁勝利を達成するなど存在感を示した。

ところが、1991年の契約更改では球団と折り合いがつかず、会見場でセカンドバッグを叩きつけるまさかの行動に。5年連続2桁勝利の活躍が加算されていないことに、不満を表した。

翌年以降もエースとしてチームを牽引していたが、勝ち星が伸びないシーズンもあり、1997年オフにトレードで西武ライオンズに移籍した。

西武では移籍2年目の1999年にクローザーに転向すると、同年は33試合の登板で20セーブを記録。

しかし、翌年以降は故障が増加し、わずか8試合の登板にとどまった2001年オフに現役引退を表明した。

落合博満

投打：右投右打

身長／体重：178cm／82kg

生年月日：1953年12月9日

経歴：秋田工 - 東洋大 - 東芝府中

ドラフト：1978年ドラフト3位

日本人選手で初となる年俸調停を申請したのが、中日ドラゴンズなどでプレーした落合博満だ。

秋田工業高校から東洋大学に進学するも中退。社会人野球の東芝府中を経て、1978年ドラフト3位でロッテ・オリオンズ（現：マリーンズ）に入団した。

1982年に当時の史上最年少記録となる28歳で三冠王を獲得。翌年以降も毎年のように打撃タイトルに輝く実力者となり、年俸額を自ら公表するスタイルでも注目されていた。

1985年からは2年続けて三冠王を獲得したが、1986年の契約更改で1億円超えとはならず、会見では怒りを露わに。本人としても1億円超えを期待したのだろう。

同年にトレードで中日に移籍し、二冠王に輝いた1990年オフには年俸調停を申請。年俸調停という制度を世間に知らしめることを目的としており、最初の提示額からの年俸増額とはならなかった。

それでも、翌年は本塁打王を獲得し年俸アップを勝ち取ると、1993年オフにFA権を行使し読売ジャイアンツへ移籍。

巨人でも4番打者として安定した成績を残し続けていたが、1997年からは日本ハムファイターズへ移籍。翌1998年に華々しい現役生活に幕を下ろした。

田尾安志

投打：左投左打

身長／体重：173cm／78kg

生年月日：1954年1月8日

経歴：泉尾高 - 同志社大

ドラフト：1975年ドラフト1位

契約更改がスムーズに進まなかったことが原因で、トレードに出されたと言われているのが田尾安志である。

泉尾高校ではエースとしてプレーし、同志社大学に進学。バッターとしても非凡な才能を発揮し、中日ドラゴンズから1975年ドラフト1位指名を受け入団した。

1981年に初の打率3割（.303）をマークし、1982年からは3年続けて最多安打のタイトルを獲得した。

しかし、1984年の契約更改は難航して越年に。翌年1月にサインしたものの、そのわずか数日後に西武ライオンズへのトレードが発表された。

田尾自身もドラゴンズ一筋のキャリアを描いていたとされ、まさかの移籍に失望感を示した。十分な成績を残していただけに、喪失感も大きいものがあっただろう。

西武では成績を落としたが、1986年には日本一を経験。最後は阪神タイガースでプレーし、1991年限りでユニフォームを脱いだ。

【了】