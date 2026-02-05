コッパ・イタリア準々決勝が4日に行われ、インテルとトリノが対戦した。

クリスティアン・キヴ新監督のもとでセリエA首位を走るインテル。コッパ・イタリアでは連覇を達成した2022－23シーズン以来3年ぶりの優勝を目指している。チャンピオンズリーグ（CL）含めて過密日程が続く中、ラウタロ・マルティネスやアレッサンドロ・バストーニ、マヌエル・アカンジら一部の主力を温存し、トリノとの準々決勝に臨んだ。

序盤からインテルが7割近いボール保持率を記録し、トリノを押し込む展開となる。20分、中盤でヘンリク・ムヒタリアンとアンディ・ディウフが細かくパスを繋いで左サイドへ展開し、攻め上がったカルロス・アウグストがクロスバー直撃の強烈なミドルシュートを放つ。35分には大きく右に開いたイシアカ・カマテが鋭い縦方向への突破からゴール前にクロスを送ると、上手く守備陣の間にポジションを取ったアンジュ・ヨアン・ボニーがヘディングシュートを沈めた。

1点リードで前半を終えたインテルは後半開始早々の47分に貴重な追加点を奪う。右サイドで起点を作ったダヴィデ・フラッテージが前方へスルーパスを送り、マルクス・テュラムがグラウンダーでゴール前へ折り返すと、走り込んできたデイゥフがダイレクトで押し込んだ。

しかし、トリノもこのままでは終わらず。57分、右サイドに開いてパスを受けたマルクス・ホルムグレン・ペデルセンが縦方向への突破からクロスを上げると、ディフレクトしたボールをサンドロ・クレノビッチが頭で押し込み1点を返す。勢いに乗るトリノは敵陣ゴールに迫る場面を増やし、相手GKジョゼップ・マルティネスを脅かす。74分にはFKのこぼれ球を拾ったところからマッテオ・プラティがヘディングシュートでネットを揺らしたが、オフサイドの判定が下された。

試合はこのまま2－1で終了し、接戦を制したインテルが準決勝進出を決めた。

【スコア】

インテル 2－1 トリノ

【得点者】

1－0 35分 アンジュ・ヨアン・ボニー（インテル）

2－0 47分 アンディ・ディウフ（インテル）

2－1 57分 サンドロ・クレノビッチ（トリノ）