タレントの藤本美貴が1月23日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。第1子の0歳児を育てる20代女性のお悩みに答えた。

藤本美貴

0歳児ママの切実な思い「産後で疲れやすいし、子供にも無理させたくない」

「夫とはじめて育児についてケンカした」という相談者。お正月の過ごし方で夫と揉めたそうで、「まだ0歳なので無理をさせたくないが、義実家で夕方から深夜まで夕食会がある」といい、「夫には、“夜ご飯をみんなで食べるのが楽しみなのに……。1日ぐらいいいんじゃない?”と言われてしまった」と吐露。「少し早めに集まってくれればいいだけ」「私も産後で疲れやすいし、子供にも無理させたくない」と切実な思いを語り、「合わせてほしいとお願いするのはおこがましいのか?」と相談を寄せた。

藤本は、「産後だからゆっくりしたいという気持ちはわかる。旦那さんと話し合うしかない」と寄り添いながら、「0歳児だから無理とか無理じゃないとかは、あんまり考えなくていいんじゃないのかな?」とアドバイス。「早く帰って私が休みたいっていう理由ならわかる」としつつ、「0歳児って、どこの環境でも思うがまま泣くときに泣くし、寝るときに寝るし、起きるときに起きるわけじゃん。だから、0歳児に無理をさせたくないっていうのは、私はちょっと、ん? どういうこと? って気持ちにはなる」と正直に伝えた。

また、スタッフが、「義実家に泊まるのは奥さんが大変」とおもんぱかると、「お昼寝は〇時～〇時までとか、決めてるお母さんもいるから。そういうタイプかもしれない。〇時にご飯食べさせて、〇時には布団に入れるみたいな。規則正しい感じでやってるのかもしれない」と想像した藤本。一方で、「それで言ったら、1日ぐらいいいんじゃないの? って。私は結構、ズボラ母ちゃんタイプなので思っちゃう」とぶっちゃけ、「赤ちゃん側はあんまり変わらないんじゃないかな。でも、お母さん側は確かに違うよね」と締めくくっていた。

視聴者からは、「気持ち分かる 心配だよね。夕方で帰してあげてよ」「0歳児で義実家はきつい」「0歳児無理しちゃうよ!」「0歳児連れて義実家の夕食会なんて、絶対に考えられない」「0歳児連れての義実家は正直面倒くさい」「実家ですら寝泊り面倒過ぎて嫌ですよ」「テレビ観て大騒ぎな義実家で、一人で子供を寝かしつけたり授乳したり、しんどかったなぁ」「0歳児でも、家じゃないところに連れて行かれたら緊張したり、ストレスかかったりすると思う」「本質は、妻が嫌って言ってんのに寄り添ってくれない旦那よな」など、相談者に共感する声が多数届いている。