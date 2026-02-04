今井達也 最新情報

春季トレーニング開始が迫る中、ヒューストン・アストロズからフリーエージェント（FA）になった32歳のフランバー・バルデス投手がまだ未契約であることに「なぜ？」といった疑問の声が挙がっている。その背景には、今井達也投手など新戦力の存在が絡んでいるかもしれない。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

オフシーズンに入ると、アストロズのエース格だったバルデスが市場に出た。

現時点でアストロズと再契約を結ぶ様子はなく、大物FAと注目されながらも無所属のまま2月を迎えている。

現状について同紙は「アストロズの今オフは良くも悪くも興味深い。

デイナ・ブラウンGMは、バルデスと決別する方針を固めたようだ。

投手・捕手の初練習まで残り1週間を切った現在も、バルデスがFAのままでいるのはやや驚きだ」と衝撃を受けている。

バルデスが抜けた穴を埋める存在として期待されているのが、3年総額5400万ドル（約84億5000万円）の契約を結んだ27歳の今井だ。

米メディア『ジ・アスレチック』のジム・ボウデン記者は、アストロズの今オフ補強をC+と評価し、今季ア・リーグ西地区2位になると予想している。

その上で「アストロズはFAとなったバルデスを引き留めず、昨季を海外で過ごした今井とライアン・ワイスという2人の投手に賭ける形で穴を埋めようとしている。

さらに、三角トレードでパイレーツからマイク・バロウズを獲得し、先発陣を強化した。

この3人が今季どれだけ成功するか。それがアストロズがポストシーズンに戻れるかどうかを最終的に左右するだろう」との見解を示している。

