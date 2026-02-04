「反対派は見落としている」ドジャース、“野球を台無し”批判に異論が！？…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手らと大型契約を結んだ。チーム外からは「野球を台無しにしている」といった批判が少なくない一方で、こうした風潮を疑問視する声もあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「ドジャースが全米で最も優れたファームシステムの一つを有しているという事実を、反対派は依然として見落としている。ジアスレティックのキース・ロー記者は、ファームを評価した最新ランキングでこれを指摘している。ドジャースを上回る評価を得たのはミルウォーキー・ブルワーズだけだった」と指摘。

続けて、「見落とされがちなのは彼らが常にファームシステムを刷新し、有望なプロスペクトを確保しているという事実だ。こうした選手たちはロースター補強や、トレードの材料として活用できる。その好例の一つが2024年シーズン前、マイケル・ブッシュ内野手とのトレードで、シカゴ・カブスからザイアー・ホープ外野手とジャクソン・フェリス投手を獲得したことだ。これらはほとんど話題にならない動きだが、ドジャースが他のほとんどのチームよりも野球が上手い理由は明らかだ」と記している。

豊富な資金力を活かした外部補強が目立ちがちだが、それだけでなく育成にも力をいれていることが強さを支えているようだ。

