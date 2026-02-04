「市場全体の流れを変える」ダルビッシュ有の契約破棄が鍵に！？　大物FA…

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスに所属する39歳のダルビッシュ有投手は、MLBでは異例の契約破棄を検討している。実現すれば同球団の予算に余裕ができるため、32歳のフランバー・バルデス投手の獲得へ繋がるかもしれない。米メディア『トータルプロスポーツ』が報じている。

ダルビッシュの契約は2028年まで残っており、今後3年間で4300万ドル（約67億5000万円）受け取る予定だ。

しかし、手術を行なったことによって今季全休する見通しで、同時に引退説も浮上しており、今後については不確定要素が多い。

そのためダルビッシュは、契約破棄することで、パドレスに恩に報いることを考えているとされる。

それによって浮いた資金は、補強に使うことになるだろう。

そこで浮上したのが、バルデス獲得案だ。

同メディアは「もしダルビッシュが残りの契約を放棄する形で退くことがあれば、パドレスは十分な柔軟性を確保でき、短期契約かつオプトアウトを多く盛り込んだ形でバルデス獲得に動く可能性がある」とし、

「一つ確かなのは、未だバルデスが未契約なのは実力不足が理由ではないということだ。

たった一つの動き。おそらく、ダルビッシュの去就が、市場全体の流れを一気に変える可能性がある。

その時を待っているに過ぎない」との見解を示している。

