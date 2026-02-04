













中日は3日、春季キャンプで投手陣による特守を実施し、守備力強化に取り組んだ。グラウンドでは井上一樹監督がノックバットを握り、実戦を想定した鋭い打球を次々と放った。











今回の特守はノーエラーで40本をクリアすることが課されたメニュー。失敗した場合は罰ゲームが用意され、緊張感のある練習となった。投手には正確な捕球が求められ、テンポの速いノックに対応しながら反復練習が続いた。



この日は草加勝投手と仲地礼亜投手が井上監督とともに汗を流し、集中力の高い守備練習を展開。



さらに、川﨑宗則臨時コーチ兼選手も見守る中で行われ、グラウンドには活気のある空気が広がっていた。



投手の守備力はバント処理や内野ゴロへの対応など試合の流れを左右する重要な要素となる。中日はキャンプ序盤から基礎の徹底を図り、シーズンを見据え、投手陣の守備力向上に取り組んでいる。











