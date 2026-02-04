「今永昇太の復活が不可欠だ」打倒ドジャースの鍵はカブスの3選手！　最大…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスにとって、2026シーズンの目標は地区優勝だけではない。ポストシーズンに進出した上でナ・リーグ優勝とワールドシリーズ進出を成し遂げることだ。その際、立ちはだかる可能性があるのがロサンゼルス・ドジャースであり、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』はドジャース打倒の鍵として、32歳の今永昇太投手を含む3選手を選出した。

オフシーズンに入ると、カブスはアレックス・ブレグマン内野手、エドワード・カブレラ投手など複数の選手を獲得してチームを強化。

その一方で今永との再契約も実現し、全体的に昨季よりも層が厚くなっている。

カイル・タッカー外野手がドジャースへ移籍したことは大きな痛手だが、むしろ直接対決の機会があれば、カブスの選手たちの闘志に火がつくかもしれない。

同紙は「ドジャースの年俸総額は4億1400万ドル（約650億円）で、カブスより1億5700万ドル（約247億円）多い。その強敵を倒すには、何が必要だろうか？」と疑問を投げかけた。

その答えとして「最終的に、カブスの2026年のワールドシリーズ進出の可否を左右するのは、先発投手の今永とケイド・ホートン投手、そしてニコ・ホーナー内野手の3選手となる」と主張している。

今永については「彼の安定感が重要」とし、

「後半戦無双タイプの今永だが、昨季はその姿を消してしまった。

シーズン終盤の数カ月で13試合に先発し、成績は3勝5敗。被本塁打は20本に上った。

問題は長打だけではなく、失点そのものが増えていた。

シーズン最終月だけを見ても、今永は5試合に先発して計21失点。そのうち8失点は最終戦で喫している。

カブスがドジャースと互角に渡り合うためには、2024年に15勝3敗、防御率3.00未満、174奪三振を記録した、あの今永の復活が不可欠だ」と伝えた。

