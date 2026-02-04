「かなりおかしな動きだ」ドジャース、なぜ戦力外選手が続出している！？…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、積極的な補強を続ける一方で理解に苦しむ動きも見られている。その中心となっているのが、このオフシーズンにドジャースと契約したにもかかわらずDFAとなったアンディ・イバネス内野手だ。米メディア『スポーティング・ニュース』のビリー・ヘイエン記者が言及した。

ドジャースは1月13日（日本時間1月14日）、右打ちのユーティリティ選手としてイバネスと1年120万ドル（約1.9億円）で契約。しかし、2月3日（同2月4日）、事実上の戦力外であるDFAとした。

DFAとなったイバネスはウェーバーにかけられ、他球団に獲得される可能性がある。仮にウェーバーを通過すれば、ドジャース傘下に残ることはできるが、40人のロースターからは外れることになる。

この動きと同時に、ドジャースは今オフにDFAとしていたマイク・シアーニ外野手を獲得。結果として、ドジャースは一度手放した選手を呼び戻すために、わずか数週間前に契約したイバネスをリスクにさらした形となった。

今回のドジャースのロースター改編についてヘイエン氏は「最終的に全てがうまくいったとしても、これは依然としてかなりおかしな動きだ」と言及した。

