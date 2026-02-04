高校球界を席巻し、即戦力候補として大きな注目を集めた逸材だったが、新人年の春を目前に思わぬアクシデントに見舞われた。調整遅れが響き、その後も試行錯誤が続くキャリアとなっている。

元二刀流スターの試練

根尾昂

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／85kg

・生年月日：2000年4月19日

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2018年ドラフト1位

高校時代に投打二刀流で大きな注目を浴びた根尾昂も、新人年の春季キャンプ前に負傷離脱を経験した。

大阪桐蔭高3年時には、中心選手として甲子園春夏連覇を達成。迎えたドラフト会議で4球団が競合し、抽選の末に中日ドラゴンズが交渉権を獲得。内野手としてプロでのキャリアをスタートさせた。

ただ、1月に行われた選手会合同自主トレにて、右腓腹筋の軽度の肉離れと診断。春季キャンプ一軍スタートが決定していたが、結果的に二軍調整を強いられた。

その後も大きな期待をかけられていたが、野手として一軍で結果を残せないシーズンが続き、2022年シーズン途中に異例の投手転向を決断した。

同年は主にリリーフとして25試合に登板し、1ホールド、防御率3.41を記録。翌2023年は先発に挑戦し、少ない登板数ながらブレイクの兆しを見せた。

しかし、その後は一軍での登板機会は増やせず。2025年はファームでこそ好成績を残したものの、一軍では4試合の救援登板で防御率7.94の数字に終わった。

プロ8年目を迎える2026年は、勝負のシーズンとなるだろう。

