高校球界を席巻し、即戦力候補として大きな注目を集めた逸材だったが、新人年の春を目前に思わぬアクシデントに見舞われた。調整遅れが響き、その後も試行錯誤が続くキャリアとなっている。
元二刀流スターの試練
根尾昂
・投打：右投左打
・身長／体重：177cm／85kg
・生年月日：2000年4月19日
・経歴：大阪桐蔭高
・ドラフト：2018年ドラフト1位
高校時代に投打二刀流で大きな注目を浴びた根尾昂も、新人年の春季キャンプ前に負傷離脱を経験した。
大阪桐蔭高3年時には、中心選手として甲子園春夏連覇を達成。迎えたドラフト会議で4球団が競合し、抽選の末に中日ドラゴンズが交渉権を獲得。内野手としてプロでのキャリアをスタートさせた。
ただ、1月に行われた選手会合同自主トレにて、右腓腹筋の軽度の肉離れと診断。春季キャンプ一軍スタートが決定していたが、結果的に二軍調整を強いられた。
その後も大きな期待をかけられていたが、野手として一軍で結果を残せないシーズンが続き、2022年シーズン途中に異例の投手転向を決断した。
同年は主にリリーフとして25試合に登板し、1ホールド、防御率3.41を記録。翌2023年は先発に挑戦し、少ない登板数ながらブレイクの兆しを見せた。
しかし、その後は一軍での登板機会は増やせず。2025年はファームでこそ好成績を残したものの、一軍では4試合の救援登板で防御率7.94の数字に終わった。
プロ8年目を迎える2026年は、勝負のシーズンとなるだろう。
