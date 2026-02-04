らそんぶる、伊藤彩華出演の「ロングヘアー」MV公開

4ピースロックバンド”らそんぶる”が、1月28日にリリースした2nd mini album『心の隙間を埋めるのは』より、リード曲「ロングヘアー」のMusic Videoを公開した。

「ロングヘアー」は、日常や生活などから溢れ出る等身大の想いをまっすぐに歌ったラブソング。揺れる気持ちを重ねながら、 ”心の隙間を埋めたい” という想いを描いた一曲となっている。

さらに、今作はらそんぶる初となるキャストを迎えたMusic Videoとなっており、注目のキャストにはティーンに大人気の伊藤彩華を起用。甘酸っぱい青春を感じさせるフレッシュな表情に注目が集まる。

また、1月28日に2nd mini album『心の隙間を埋めるのは』は、昨年初めての大型フェス出演や全国ツアーを経て出会えた多くのリスナーに触れ、”音楽の存在価値”を改めて見つめ直した彼女らの”今”を閉じ込めた、新録4曲を含む全8曲入りのミニアルバムとなる。キャッチコピーは「心の隙間にそっとハマる、8つのピース」。心の隙間をほんの少しだけ温めてくれる、そんな”ピース”のようなミニアルバムとなっている。

さらに、春にはアルバムを引っ提げたワンマンツアーの開催も発表された。名古屋はClub UPSET、大阪は梅田 Shangri-La、そしてファイナルは恵比寿LIQUIDROOMというキャリア最大規模のツアーとなっている。

＜リリース情報＞

らそんぶる

️2nd mini album『心の隙間を埋めるのは』

2026年1月28日（水）リリース

初回生産限定盤：CD+T-Shirts（ジャケ写デザイン） ¥6,300（tax in）

通常盤：CD only ¥2,800（tax in）

https://rasssem.lnk.to/2ndMiniAlbum

=収録曲=

1. ロングヘアー

2. START DASH★

3. カラフル

4. 昼間の三日月

5. 私のB面

6. ストロベリームーン

7. 夢を見よう！

8. コンティニューして！

＜ライブ情報＞

らそんぶる 2nd Mini Album Release Tour「心のピースを探しに」

2026年4月29日（水・祝）名古屋 Club UPSET OPEN 17:30 / START 18:00

2026年5月23日（土）梅田 Shangri-La OPEN 17:30 / START 18:00

2026年5月31日（日）恵比寿 LIQUID ROOM OPEN 17:00 / START 18:00

All Standing 前売り：¥4,500（税込） ＊ドリンク代別

All Standing（学割）前売り：¥4,000（税込） ＊ドリンク代別 ※当日入場時に学生証の提示

【チケット】

イープラス最速先行：～2026/2/25（水）23:59

https://eplus.jp/rassembler/