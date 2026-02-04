個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や、株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。

◆Q. 一番印象に残っている優待はありますか？

「これまでで、一番印象に残っている優待は何でしょうか？」（ラッセル太郎さん／27歳／男性）

◆A. 「一番印象に残っているのは、映画の優待ですね」（桐谷さん）

現役のプロ棋士だった頃から、映画の優待券がもらえる株を結構たくさん持っていましてね。いろんな場所で将棋を教えていたので、参加してくれた部員に映画の優待券をあげていました。

当時、映画の優待券は紙だったので、1枚ずつちぎって人にあげたりしやすかったのです。

でも、プロ棋士を引退後、優待券も紙からカード形式に変わり、人に譲れなくなりました。年間300回ほど映画を見ることができる権利があったので、自分で観に行かないといけなくなりましてね……。

そんな中、『月曜から夜ふかし（日本テレビ）』に出演することになり、映画を年間100本以上見ていたことから、“1年間で観た映画のベスト3”を聞かれたのです。

そこで一番に『ジョン・カーター アメリカをはめた男』を選びました。内容が面白かったので選んだのですが、実はこの映画は大赤字の作品だったようです。

しかし、私が番組で紹介したことで、TSUTAYAのレンタル数が急増しましてね。それがきっかけで、ウォルト・ディズニー社から新作映画『ローン・レンジャー』の宣伝の依頼が来たんです。

ジョニー・デップさんと会ってお話しする機会がありましたが、それがとても印象に残っています。

その後も、スピルバーグ監督が来日した際に、自転車でレッドカーペットを走ったり、トム・クルーズ主演の映画『バリー・シール』のパロディ版の動画を作ったりして、映画の宣伝活動に関わる仕事もさせていただきました。

映画の優待から話が広がり、こういった思い出がいろいろあるので印象に残っていますね。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

※紹介している内容は、2024年8月1日に収録した動画から、一部抜粋して編集したものになります

文＝All About 編集部