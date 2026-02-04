コロンビア代表MFハメス・ロドリゲスが、MLS（メジャーリーグ・サッカー）のミネソタ・ユナイテッドへ完全移籍する可能性が高まっている。複数の現地メディアが3日に報じた。

現在34歳のハメス・ロドリゲスは、欧州上陸後にポルトやモナコで活躍。コロンビア代表の一員として出場したFIFAワールドカップブラジル2014で、6ゴールを挙げて大会得点王に輝く活躍を見せ、母国のベスト8入りに貢献すると、大会終了後にはレアル・マドリードへの移籍を勝ち取った。レアル・マドリードでは背番号「10」を与えられたものの、時間の経過とともに序列が低下。バイエルンへ2年間のレンタル移籍へ出た後、2020年夏にエヴァートンへ完全移籍した。

その後はアル・ラーヤン、オリンピアコス、サンパウロ、ラージョ・バジェカーノの各大陸のクラブを渡り歩き、昨年1月にはクラブ・レオンに加入。メキシコの名門では公式戦通算34試合出場5ゴール9アシストを記録したが、昨年末に契約満了となり、現在はフリーとなっている。

当初は同じMLSに身を置くコロンバス・クルーからの関心が報じられていたが、コロンビア版『アス』や『ジ・アスレティック』などの情報によると、新天地はミネソタ・ユナイテッドになるという。移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏も、ハメス・ロドリゲス自身がミネソタ・ユナイテッド入りに前向きな姿勢を見せており、交渉が最終段階にあることを報じた。

なお、ハメス・ロドリゲスは自身の公式Instagram（＠jamesrodriguez10）を通して、飛行機に乗る自らの写真とともに、ロマーノ氏の決まり文句でもある「Here we go」と投稿。新天地決定が間近に迫っていることを示唆した。

現在もハメス・ロドリゲスはコロンビア代表の中心選手として活躍を続け、FIFAワールドカップ26南米予選では2大会ぶりの本大会出場権獲得に貢献。FIFAワールドカップ26の開幕を今年6月に控えるなか、去就には大きな注目が集まっていたが、新天地はMLSとなりそうだ。

なお、MLSは春秋制で、2月下旬にシーズンが開幕。ウェスタン・カンファレンス（西地区）のミネソタ・ユナイテッドは現地時間21日、オースティンとのアウェイゲームに臨む。

【投稿】ハメスが新天地を示唆？