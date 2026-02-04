メジャーリーグ 最新情報

大谷翔平を筆頭にスターが並ぶロサンゼルス・ドジャース打線。オフにはオールスター選手、カイル・タッカーが加入するなど補強の手を緩めず、ワールドシリーズ3連覇へ虎視眈々と歩みを進めている。一方で主力の年齢や故障、不振といった不安要素も見え隠れする。そこで今回は先発投手陣の成績と指標から、来季の成績展望を行う。（文:Eli）

WS連覇の立役者はサイ・ヤング賞獲得なるか…先発投手陣の成績展望は？

山本由伸

[caption id="attachment_248460" align="aligncenter" width="1192"] 山本由伸の投手指標[/caption]

山本由伸は昨季、先発投手でリーグ7位となるfWAR5.0を積み上げ、名実ともにロサンゼルス・ドジャースのエースとなった。

目を見張るような剛球があるタイプではない。それでもここまでの成績を残せたのは、NPB時代から評価されてきた「投手としての完成度」の高さが大きい。

投球の軸はフォーシーム／スプリットのコンボだが、カーブで緩急をつけ、シンカー／カッターといった複数の速球系も織り交ぜながら打者を崩していく。

来季はサイ・ヤング賞を狙えるレベルへのステップアップに期待したい。課題は効率性で、8.6%と低くないBB%の改善がポイントになる。

純粋な球威勝負では100マイル（約160キロ）を投げるポール・スキーンズに分があるとは言い難い。6人ローテで先発数が減る可能性もあるだけに、与四球を抑えて球数を減らし、1試合あたりのイニングを伸ばしたいところだ。

ブレイク・スネル

[caption id="attachment_248465" align="aligncenter" width="1197"] ブレイク・スネルの投手指標[/caption]

昨季、ある意味で評判通りに故障し、評判通りにポストシーズンでは制圧力を見せたブレイク・スネル。

レギュラーシーズンでも復帰後は防御率2.35、FIP2.69と圧巻の内容だった。

例年は前半戦で「その年に最も頼れる球種」を見極め、後半戦にかけて一気にギアを上げるタイプだが、昨季は前半戦がほぼ無かったにもかかわらず問題なく適応。右打者にはチェンジアップ、左打者にはスライダーを軸に組み立てた。

今季は昨季、調整を急いだ末の長期離脱という反省もあり、立ち上げは慎重に進める方針のようだ。実力は疑いようがない。あとは健康面さえ整えば、サイ・ヤング級の支配力でイニングを積み上げるシーズンも十分にあり得る。

タイラー・グラスノー

[caption id="attachment_248464" align="aligncenter" width="1182"] タイラー・グラスノーの投手指標[/caption]

タイラー・グラスノーもスネルと同様、シーズン途中に復帰し、ポストシーズンでは好投を見せた。レギュラーシーズンの成績は防御率3.19、FIP3.76、K%29.0。

数字だけ見れば十分に戦力だが、来季に向けた不安材料の多さではスネルより上回る。まず気になるのは球速と“Stuff”の低下だ。速球系は2024年の平均96.3マイル（約154キロ）から95.8マイル（約152キロ）へ0.5マイル落ちている。

さらに大きいのがStuffで、昨季は平均超えの108だったのに対し、今季は98まで低下。球威先行で押し切る投球スタイルのグラスノーにとって、ここは致命傷になりかねない。

一方でK%は依然リーグ上位クラス。制球系指標が振れている点は気掛かりだが、この手の数字はシーズン間で改善／悪化が出やすい側面もある。

楽観的に見れば「支配力は維持しており問題なし」。悲観的に見れば「年齢による衰えの入り口」。今季はこの分岐がはっきりする一年になりそうだ。

投手・大谷翔平、佐々木朗希らの成績展望は？

[caption id="attachment_248463" align="aligncenter" width="1184"] 大谷翔平の投手指標[/caption]

大谷翔平

ついに投手としての復帰を果たした大谷翔平。47.0イニングとスモールサンプルながらFIP1.90、K-BB%28.2とサイ・ヤング級の数字を残した。来季も“量”さえ積めれば、MVPとサイ・ヤングの同時受賞も夢ではない。

最大の懸念は、平均98.1マイルの球速をシーズン通して維持できるかという点だ。昨季、平均98マイル（約157キロ）以上を記録した投手は大谷を除けばハンター・グリーンやジェイコブ・ミジオロウスキーなど、若手が中心だった。

30代に入った大谷がこの球速帯を維持するのは、身体への負荷という意味でリスクも伴う。

もっとも、大谷は球速に固執する必要はない。コマンドは平均的でも球種が多く、球速を少し落としても組み立ての選択肢を確保しやすい。

むしろ1年を走り切るために、出力をコントロールしながら支配力を維持できるかが焦点になりそうだ。

エメット・シーアン

[caption id="attachment_248462" align="aligncenter" width="1186"] エメット・シーアンの投手指標[/caption]

エメット・シーハンはトミー・ジョン手術からの復帰をわずか12カ月という異例の速さで成し遂げ、さらに各球種の完成度まで引き上げてきた。

大谷翔平のリハビリ明けにバルク役を担うなど、複数の役割をこなした結果、投球回は73.1にとどまったが、防御率・FIPはいずれも2点台。

加えて、50イニング以上投げた先発投手の中ではタリク・スクーバルに次ぐSwStr%16.0記録し、奪三振の裏付けも十分だ。

来季はローテ入りがひとまず確定。次に注目したいのはチェンジアップの使い方である。球速86マイル（約138キロ）に対してiVB0.7と“球速と落下”を両立し、Stuff+119と質そのものは一級品。

ただ、狙ったゾーンに収まり切らず、現状は宝の持ち腐れになっている。昨季の支配力を維持したままチェンジアップを実戦で機能させられれば、サイ・ヤング賞級の上振れも現実味を帯びてくる。

ローテ定着を目指す先発候補

[caption id="attachment_248461" align="aligncenter" width="1026"] ドジャース投手陣[/caption]

ドジャースは質だけではなくメジャートップクラスの量も持っている。

昨季中継ぎとして地味に好成績を残したのがロブレスキーだ。防御率4.32ながらFIP2.93。ホームラン補正をかけたxFIP2.40は全リリーバー中3位だった。

球種が多く左右問わず対応できるため、スタミナが問題でなければ先発が最も価値を生み出せる。

リバー・ライアンは今季トミー・ジョン手術から復帰を目指す。デビュー時は投手歴の短さから粗削り感があった。

一方でスペックの良い球種を複数持ち、当時のアストロズ打線相手に5回8奪三振の好投を見せるなどポテンシャルを見せた。手術リハビリを経て体重を増やし、球速が出やすくなったようでもあり期待値は高い。

ギャビン・ストーンも肩の手術からの復帰を期す。2024は得意のフォーシーム/チェンジアップを軸としてシンカー/カッター/カーブと武器を追加し、完成度の高い投球で140.1イニングを投げ、完投も達成した。

肩の手術と言うことで球速低下など不安もあるが、とにかく2024年と同じような成績を残してほしい。

佐々木朗希は失望のシーズンとなった。防御率4点台、FIP5点台後半。先発としてのK-BB%1.3は30イニング以上を投げた先発投手221人の中でワースト2位だった。

速球系が全く使い物にならずシーズンでのフォーシームStuff+は平均96.1マイル（約154キロ）にも関わらずリーグワーストレベルの78だった。今季に向けては昨季不安定だった球速の維持。

そしてフォーシームをごまかすための速球系追加。変化球の球速増加など課題は多い。マイナーオプションもあるため、メジャーでのスポットは確約されない。修行のシーズンとなりそうだ。

最後にランドン・ナックは今季も便利屋として扱われそうだ。過去2年は故障者発生の際の穴埋め役としての役割を果たした。一方で成績を残しているとは言えず、昨季はマイナーでも防御率6.66、FIP5.67と不振だ。

何か目立つポテンシャルがあるわけではないため、よっぽどの成績を残すわけでもなければシーズン終了前にトレード放出されるかもしれない。

【一覧】2026年ドジャース先発投手陣成績予想

