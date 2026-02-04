Neetz、デラックスアルバム『Story of 991 (2.0)』トラックリスト発表

東京都世⽥⾕区出⾝のProducer/Beat Maker/RapperであるNeetzが、2⽉18⽇（⽔）にリリースするDeluxe Album『Story of 991 (2.0)』のトラックリストを発表した。

全曲セルフプロデュースによる10曲が収録。なお、今回のアートワークは、cherry chill will.が撮影した写真をベースに、イタリアを拠点に活動する芸術家・小池健輔が作りあげたものとなっている。

また、3月4日（水）に開催される本作を記念したリリースパーティーのゲストアーティストも発表となった。チケットは販売中。

＜リリース情報＞

Neetz

AL『Story of 991 [2.0]』

2026年2月18日（水）リリース

https://linkco.re/FvdnFVa8

=収録曲=

1. [2.0] [Interlude]

2. Tokyo Rain '26 feat. IO

Lyric：Neetz, IO

3. Vincent [2.0] feat. S.W. from URBANHOOD

Lyric：Neetz, S.W

4. Ray [2.0] feat. Yo-Sea, Ryohu

Lyric：Neetz, Yo-Sea, Ryohu

5. Ebony [2.0] feat. thepini

Lyric：Neetz, thepini

6. [2.0] [Skit]

7. Twelfth [2.0] feat. OMSB

Lyric：Neetz, OMSB

8.Back on Track [2.0] feat. sh1t

Lyric：Neetz, sh1t

9.Weather the Storm [2.0] feat. DIAN

Lyric：Neetz, DIAN

10.Live Forever [2.0] feat. MALIYA, MUD

Lyric：Neetz, MALIYA, MUD

All Music by Neetz

Mixed by Neetz at studio991, Masahito Komori(M-4)

Mastered by Neetz at studio991

Artwork by Kensuke Koike

Photograph by cherry chill will.

A&R: Masashi Hara

Label: studio991

＜ライブ情報＞

「『Story of 991』 Release Party」

2026年3月4日（水）WALL&WALL

時間：Open 18:30 Start 19:30

GUEST：Yo-Sea, OMSB, MALIYA, thepini, MASATO, Minnesotah

チケット：https://wallwall.zaiko.io/item/378928