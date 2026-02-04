10年の歳月が、いま「祈り」に変わる 篠笛奏者・狩野泰一が奏でる『WORLD PEACE』という夜明け

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするコラム。今回は、篠笛界の第一人者・狩野泰一が10年の研鑽を経てたどり着いた待望のニューアルバム『WORLD PEACE』の全貌に迫ります。篠笛界の第一人者である狩野泰一が、大地の鼓動を打ち鳴らす和太鼓奏者であり、チャッパの神とも称される金子竜太郎、そして若くして鬼才の名を確立し、ジャンルにとらわれない表現で音楽シーンを席巻するピアニストの林正樹とともに、見事なまでの音楽空間を味わえる作品群をまとめた渾身のアルバム『WORLD PEACE』が、4月1日（水）にリリースされます。日本人の原風景を呼び覚ます篠笛と和太鼓の音色に、現代的なピアノのエッセンスが合わさる和洋が見事に融合した3人の音が、これまでにない豊潤な音楽空間を紡ぎ出します。10年の歳月をかけて練り上げてきた楽曲群が、ついに完成の時を迎えました。本作は、3人の名手が10年の歳月をかけコンサートで研鑽を積み、練り上げてきた想いのすべてを凝縮した渾身の作品です。日本人の原風景に深く刻まれた篠笛と和太鼓の音色が、聴く者の記憶を呼び覚まし、郷愁を誘います。そこにジャンルの垣根を超えたピアノの旋律が絡み合うことで、正に唯一無二とも言えるアンサンブルへと昇華。長年の共演によって培われた深い信頼関係が生み出す数々のフレーズは、このメンバーだからこそ到達できた新たな境地を提示しています。特筆すべきは、そのグルーヴ感にあります。聴く者の心拍数に呼応するかのように自在に変化する独特なグルーヴ。現代の整理された音楽とは一線を画し、人間の持つ根源的な情熱に訴えかけるリズムに、いつしか身をゆだねていることでしょう。西洋の12音階の枠を超えて豊かに響く篠笛の音色は、日本人のみならず、世界中の人々を惹きつける普遍的な力も宿しています。デジタル化されて均質化したサウンドとは対極にある、人間味あふれるゆらぎを内包した音楽世界は、心の奥底に眠る生命の息吹を呼び覚まし、聴く者を原始的な音楽の世界へと導いてくれることでしょう。本作に収録された13の楽曲は、「和」を基調としつつも世界各地の様々な音楽文化から得たインスピレーションが息づく、彩り豊かなストーリーで構成されています。数千年の時を超えて受け継がれる中東（イラン）やアフリカの伝承音楽、北欧に伝わる民謡、そして、鼓童時代から長年学んできた日本各地の笛太鼓の伝統に加え、フラメンコギターの真髄を知り、情熱と繊細さを併せ持つ名手・柴田亮太郎とともにコンサートツアーで磨き上げた新曲2曲は、ヨーロッパの眩い太陽と爽やかな風を感じさせてくれる開放的なサウンドを展開しています。本作は世界各国を巡り、演奏を続けてきた狩野泰一が、音楽を通して見つめ、感じ、そして、願い続けてきた想い「平和・やすらぎ・共生」という普遍的なテーマを込めて、現代社会への深い問いかけが込められています。アルバムの象徴となるのは、異文化を尊重し合える世界の夜明けを祈って紡がれた「夜明け – Daybreak」、平和への強い決意を音に託した「泰平 – TAIHEI」などに加え、新潟県中越地震の復興支援と追悼のために書いた「I・NO・RI」、そして「夜の海」「KA!」「MATSURI」の4曲をセルフカバー。新たな解釈で再構築されることで、今作のテーマをより鮮明に力強く描き出しています。付属のブックレットには、狩野泰一自身によるセルフライナー・ノーツが掲載されており、各楽曲が誕生した背景や、そこに込められた切実な想いを読み解くことで、聴き手は音の奥にある物語を深く共有し、より一層の感動を体験することでしょう。『WORLD PEACE』は、音のみならずビジュアルイメージにも強いメッセージが込められています。アルバムジャケットを飾るのは、人類誕生より遥か以前、約1,300万年前の佐渡島の歴史を捉えた写真です。そこには、海底火山の噴火によって形成された岩石や火山灰、生命を育む水、そして万物を照らす太陽が写し出されています。戦争が存在しなかったとされる約1万年に及ぶ縄文時代。狩野泰一は、人類が武器を手にして以来繰り返されてきた争いの歴史を静かに見つめ直し、このジャケットに「真の泰平」への願いを託しました。篠笛奏者・狩野泰一のキャリアにおいて最高傑作とも言える本作は、ファンのみならず、ジャンルを超えて多くの全音楽ファンに深い感動と新たな視座をもたらす1枚となるでしょう。＜狩野泰一 プロフィール＞篠笛奏者・篠笛講師・音楽プロデューサー。1987年「鼓童」に参加し1997年に独立。佐渡島に暮らしながら「篠笛」の新たな音世界を創って2005年にメジャーデビューし、多くのCD、楽譜集等を出版。これまで世界30カ国で2,000回を超える公演をし、音楽プロデュースも手がける。祭りを再興し、篠笛を広めるため、日本、世界各地で篠笛を伝え「篠笛 KANO メソッド」、ライブ等のYouTube動画も展開。南こうせつ、サリナ・ジョーンズ、中西圭三、河村隆一等、共演者多数。鼓童研修所講師。発売日：2026年4月1日（水）仕様：CD（全13曲収録）価格：3,300円（税込）レーベル：ヤマハミュージックコミュニケーションズ【収録曲】全13曲01. 夜明け - Daybreak（作曲：金子竜太郎、狩野泰一）02. 夜の海 - The Sea at Night（作曲：狩野泰一）03. 泰平 - TAIHEI（作曲：狩野泰一、金子竜太郎）04. Sunny Night（作曲：狩野泰一）05. Sola（作曲：狩野泰一）06. INOCHI（作曲：狩野泰一）07. Shione（作曲：狩野泰一）08. Soul Dance（作曲：金子竜太郎、狩野泰一）09. 昇天 - Rising（作曲：狩野泰一、金子竜太郎）10. MATSURI (with Taiko, Chappa, and Piano)（作曲：狩野泰一）11. I・NO・RI (with Taiko and Piano)（作曲：狩野泰一）12. KA! – Voice of the Earth（作曲：狩野泰一）13. 縄文 - Jomon（作曲：狩野泰一）