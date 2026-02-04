「全く理解できない」ドジャース、放出選手のスピード復帰に困惑広がる！…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間4日、アンディ・イバニェス内野手をDFAにすると同時に、マイケル・シアニ外野手を獲得した。1月下旬にDFAにしたばかりだった同選手をスピード復帰させたのはなぜなのか、米メディア『ドジャースウェイ』は困惑気味に言及している。

シアニは昨季終了時点ではセントルイス・カージナルスに所属していたが、同年11月上旬にウェーバーでアトランタ・ブレーブスへ移籍。翌12月中旬に再びDFAとなると、数日後にドジャースが獲得した。

年が明けた1月下旬、ドジャースはカイル・タッカー外野手の獲得に伴いシアニをDFAに。その数日後にニューヨーク・ヤンキースへ移ったが、同月末に今オフ3度目のDFAになっていた。

同メディアは「イバニェスはトミー・エドマン内野手やキケ・ヘルナンデス内野手の復帰を待つ間の安上がりな代役で、現実的に考えればロースターに長く留まることはなかっただろう。しかし、スプリングトレーニングで打席に立たせることさえせずに放出するということは、フロントはシアニをよほど気に入っているに違いない。ファンには全く理解できない理由で、ドジャースが彼に夢中になっていることが、この全く奇妙な動きの唯一の説明だ。もしかしたら、彼も昨年のワールドシリーズ（WS）でジャスティン・ディーン外野手が成し遂げたように、最終的に成功を収めるかもしれない」との見解を示している。

【関連記事】

【了】