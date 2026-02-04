レアル・ソシエダのエリック・ブレトスFD（フットボールディレクター）が日本代表MF久保建英の状態について言及した。3日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。

久保は在籍4年目の今シーズンもレアル・ソシエダの中心選手とした活躍。ここまで公式戦20試合出場2ゴール3アシストという成績を残し、昨年12月に就任したペッレグリーノ・マタラッツォ新監督のもとでも存在感を放っていた。

しかし、現地時間の先月19日に行われたラ・リーガ第20節バルセロナ戦（2－1○）で負傷。カウンターでスプリントした際に左ハムストリングを抑えて倒れ込み、そのまま担架に乗せられてピッチを去ることとなった。負傷程度や具体的な離脱期間は明らかになっていないが、マタラッツォ監督は「私が当初予想し、期待していた以上に回復の時間はかかるかもしれない」と長期離脱の可能性を示唆している。

懸念されている久保の状態について、ブレトスFDは「タケは重度の筋肉損傷を負った。日本に帰国して回復プロセスを開始することを許可したが、今週スペインへ戻り、我々とともにリハビリを続ける予定だ。復帰に向けて準備を進めているし、順調に進んでいることに満足している。近いうちに復帰できることを願っているよ」と明かした。

その上で、「タケは我々にとってキープレイヤーだ。負傷前には非常に高いレベルでプレーしていた」とコメントしつつ、「できるだけ早く復帰させたいと思っている」と改めて強調した。