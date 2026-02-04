セレッソ大阪は4日、2026明治安田J1百年構想リーグにおけるキャプテンがMF田中駿汰、DF畠中槙之輔の2名に決定したことを発表した。

2025明治安田J1リーグを10位で終えたC大阪は、就任2年目を迎えるアーサー・パパス監督の下、“アタッキングフットボール”にさらに磨きをかけ、新シーズンに挑む。シーズン以降前の特別大会である明治安田J1百年構想リーグでは、地域リーグラウンドWESTに組み分けられており、7日に控えた開幕節ではガンバ大阪との“大阪ダービー”を戦う。

そんなC大阪の今季のキャプテンは2人体制に決定。1人目は、昨季もキャプテンを務めた田中駿汰。昨季はケガの影響で2カ月弱の離脱を強いられたこともあったが、最終的には2025明治安田J1リーグでは29試合出場3ゴールを記録。背番号「10」を着用して戦う3年目のシーズンも、“桜の主将”として責務をまっとうする。

2人目は、畠中槙之輔に決定。副キャプテンを務めていた昨季は、2025明治安田J1リーグで33試合に先発出場。出場時間「2,898分」はチーム内で最多の数字で、最終ラインの中心選手として“アタッキングフットボール”を支えた。今季からは田中とともにキャプテンを務めることとなる。

キャプテンに就任する両選手は、クラブを通して次のようにコメントを発表している。

「昨シーズンに引き続き、キャプテンを務めさせていただきます。畠中選手と共に、協力しながらチーム全員が同じ目線で歩んでいけるように、自分の持てる力を存分に発揮していきたいです。今シーズンこそはタイトルを勝ち取れるように全力で戦います。引き続き熱い声援よろしくお願いします」（田中駿汰）

「百年構想リーグ、田中駿汰選手と共にキャプテンを務めさせていただくことになりました。チームを高いところへ引っ張っていけるように、手本となって頑張っていきます。よろしくお願いします」（畠中槙之輔）