「POP YOURS 2026」第四弾でDADA、kZm、Watsonら6組アナウンス

2026年4月3日（金）と4月4日（土）、4月5日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場1〜6ホールで開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS」の第四弾ラインナップが発表された。

新たに発表されたのは4月3日（金）のDAY 1にkZm、4月4日（土）のDAY 2にDADA、DJ CHARI & DJ TATSUKI、KM、4月5日（日）のDAY 3にOZworld、Watsonの全6組となる。

これで3日間で計59組が発表され、チケットは2月5日（木）20時からオフィシャル3次先行販売（先着制）がスタートする。

『POP YOURS』は今後も追加出演者の発表やフェスティバルに関連したコンテンツが随時公開予定。

＜イベント情報＞

POP YOURS 2026

日程：2026年4月3日（金）4月4日（土）4月5日（日）

時間：開場9:30 / 開演11:00

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1-6

出演者：

DAY1：4月3日（金）

LANA

Elle Teresa

guca owl

Bonbero

eyden

ISSUGI

Jinmenusagi

kZm （New）

Litty

Peterparker69

Pxrge Trxxxper

SEEDA

VaVa

WILYWNKA

SPECIAL LIVE：STUTS Orchestra

NEW COMER SHOT LIVE

AOTO｜Siero｜X 1ark

and more

（AtoZ）

DAY2：4月4日（土）

千葉雄喜

Daichi Yamamoto

Kvi Baba

BIM

DADA （New）

DJ CHARI & DJ TATSUKI （New）

Jin Dogg

JUMADIBA

KM （New）

Manaka

Masato Hayashi

7

ralph

SALU

SPARTA

Worldwide Skippa

Yvng Patra

SPECIAL ACT: Tohji

NEW COMER SHOT LIVE

Rama Pantera｜Sad Kid Yaz｜YELLASOMA

and more

（A to Z）

DAY3：4月5日（日）

KEIJU

Kohjiya

NENE

ACE COOL

ANARCHY

C.O.S.A.

G-k.i.d

Jellyyabashi

Kaneee

lilbesh ramko

MIKADO

OZworld （New）

ピーナッツくん

柊人

Tete

Watson （New）

Yvngboi P

NEW COMER SHOT LIVE

11｜HARKA｜Kianna

and more

（A to Z）

チケット：

オフィシャル3次先行（先着）

受付期間：2026年2月5日（木）20:00〜2月18日（水）23:00

ローソンチケット：https://l-tike.com/popyours/

オフィシャルサイト：https://popyours.jp/