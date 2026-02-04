今日の運勢は？ ★2026年2月5日（木）12星座占いランキング！ 第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月5日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月5日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？計画を見直すのに最適な日。予定より少しスローペースになっても焦らないこと。立ち止まって軌道修正することで、より良い方向へ進めます。急がば回れの精神で、じっくり丁寧に取り組むと結果的にうまくいきます。疲れたときは背筋をしっかり伸ばして。新しい学びや視点に触れるチャンスがある日。ピンときたことがあれば、まず小さく試してみましょう。タイミングを待つより、動きながら調整する柔軟さが吉。興味を持ち始めたら、まずは手を出してみて。髪の毛のトリートメントを入念にすると◎。終わりと始まりが訪れる日。過去の出来事や人間関係に区切りをつけるタイミングです。大変に感じることもあるかもしれませんが、それは次のステージへの通過点。手放すことで軽やかになれるでしょう。ご褒美に、好きなものを一つ買ってみて。力みすぎないことが大切な日。頑張りすぎず、自然体で接すると良い関係が築けます。無理に盛り上げようとせず、ありのままの自分でいることを許して。リラックスした空気が心地よい時間を生みます。誰かのお祝いをするのもおすすめ。人間関係で地道な努力が光る日。誠実に向き合い、コツコツと信頼を積み重ねて。派手さはなくても、丁寧なコミュニケーションが後々大きな財産になります。一歩ずつ関係を深めましょう。こしょうや辛子など、刺激的なものを取ってみて。好奇心の赴くままに動いてみる日。新鮮な刺激や予想外の展開を楽しみましょう。計画通りにいかなくても、それが面白い発見につながります。失敗を恐れず、遊び心を持って楽しむと吉。ゴールドのアクセサリーを持つと良い出会いがありそう。情報収集が流れを作る日。思い込みで進めず、わからないことは確認していきましょう。慌てて結論を出さず、必要なデータを集めてから判断すると、後で修正する手間が省けます。藍色のものを見つけると落ち着けそう。見えない不安を抱えやすい日。過去の出来事や心配事が頭をよぎりますが、一人で抱え込まないで。信頼できる人に話すとスッキリします。優先順位をつけて、一つずつ整理していきましょう。いつもよりゆっくり歩くことを意識して。家のことで思うように進まないことがある日。完璧を求めず「今日はここまで」と割り切る柔軟さが大切です。家族との会話も、お互いの意見を尊重しながら歩み寄りましょう。無理せず明日に持ち越す選択も賢明です。お墓参りやお寺へのお参りをするのもおすすめです。衝動的な判断をしそうな日。特にお金周りのことは、焦らず一晩考えて。計画性を持って優先順位をつけることで、後悔を防げます。今日は守りの姿勢で、慎重に財布のひもを締めておきましょう。大根やれんこんを食べると、良い視点が持てそう。他人のお金や共有財産に関して、現実逃避したくなる日。曖昧にしたい気持ちもわかりますが、向き合うべき問題は先送りせず対処を。夢や理想より、今ある現実をしっかり見据えることが大切です。冷静に数字を確認してみて。気持ちのバランスを崩しやすい日。理想と現実のギャップに落ち込んでも、自分を責めすぎないで。完璧を目指さず、できることから少しずつ。休息を優先し、心身を労わる時間を確保しましょう。寝るときはアイマスクでケアして。勢いだけで進めず、立ち止まって状況を見極める冷静さが必要です。思い込みや早とちりに注意し、情報をしっかり確認してから動きましょう。急がば回れの精神で、じっくり取り組むことが結果的に最短ルートになります。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4