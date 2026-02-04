アジアサッカー連盟（AFC）は4日、日本サッカー協会（JFA）が2035年のAFCアジアカップ開催地への関心を正式に表明したことを発表した。

AFCによると、2035年大会の開催地に関しては昨年8月に加盟協会宛に招致通知が送付され、12月31日が提出期限となっていたとのこと。JFAのほか、オーストラリアサッカー協会（FFA）、韓国サッカー協会（KFA）、クウェートサッカー協会（KFA）が大会招致への関心を正式に示していることが明かされた。

JFAの宮本恒靖会長は昨年11月のMS＆ADカップ2025・日本女子代表（なでしこジャパン）vsカナダ女子代表の試合後に「常に国際大会は招致したいと思っているので、チャンスがあれば手を挙げたい」と語り、国際大会招致に意欲を示していた。同月には韓国メディア『聯合ニュース』が、KFAとJFAが2035年大会の共同開催の可能性を模索中と報じたが、それぞれ単独で招致の意思を表明している。

日本で最後にAFCアジアカップが開催されたのは1992年のこと。仮に2035年大会の招致に成功すれば、43年ぶり2度目の開催となる。

また、AFCは昨年入札プロセスが終了した2031年大会の開催地についても発表。アラブ首長国連邦サッカー協会（UAEFA）が撤退し、2035年大会招致の意思を示しているオーストラリアサッカー協会（FFA）、韓国サッカー協会（KFA）、クウェートサッカー協会（KFA）のほか、全インドサッカー連盟（AIFF）とインドネシアサッカー協会（PSSI）が残っており、キルギスサッカー協会（FFKR）、タジキスタンサッカー協会（TNFF）、ウズベキスタンサッカー協会（UFA）は3カ国共催を目指しているという。