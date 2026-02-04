「球界最高のプロスペクトになる」ドジャース、大ブレークの可能性秘める…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、1～2枠と想定される先発ローテーション枠を複数選手が争うとみられている。リバー・ライアン投手もその一人だが、今季大ブレークを果たす可能性があるという見方もあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

現在27歳のライアンは2024年7月末にメジャーデビューすると、4登板、1勝0敗、防御率1.33と好投を見せる。しかし、翌8月中旬に右肘を痛めて戦線離脱すると、その後同箇所のトミージョン手術を受け、昨季まで全休を強いられた。

同メディアは「ジアスレチックのキース・ロー氏は、ライアンについて『完全に健康であれば、球界最高の投手プロスペクトになり得る』と評した。彼は昨季一球も投げなかったにもかかわらず、MLBパイプラインによるドジャースのプロスペクトランキングで9位にランクインしていた。彼は三振を量産するよりゴロを打たせるタイプに見えるが、3Aでの奪三振率（10.5）は、彼が空振りを取れる武器を持っていることを示している。動きの大きいスライダーとカーブがあり、それをもう少ししっかり操れるようになればいいだけだ」と言及。

続けて、「ドジャースにはさらに年単位で保有できる“伸びしろだらけの若手”が豊富にいる。売り手側のチームに対して、そうした駒を交渉材料として提示することも十分にできる」と、場合によってはトレード要員としても価値が出るのではと指摘している。

