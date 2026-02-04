アーセナルが“堅守”を武器に8シーズンぶりのカラバオ・カップ決勝進出を決めた。

カラバオ・カップ準決勝セカンドレグが3日に行われ、アーセナルは本拠地『エミレーツ・スタジアム』にチェルシーを迎えた。敵地でのファーストレグに3－2で勝利していたアーセナルはロンドンの“ライバル”に目立った決定機を作らせずに試合を進めると、90＋7分にカウンターから途中出場のカイ・ハヴァーツが決勝弾。2戦合計スコアを4－2とし、決勝の地『ウェンブリー・スタジアム』への切符を手にした。

ボール保持率は45％対55％、シュート本数は6本対11本と対戦相手を下回ったアーセナルだが、ミケル・アルテタ監督が築き上げた堅守でチェルシーを“塩漬け”に。被枠内シュート数はわずか2本で、ほとんど自陣ボックス内への侵入を許さず、今シーズンの公式戦38試合目で合計20個目のクリーンシート（無失点試合）を達成した。

データサイト『Opta』によると、この日のアーセナルの被ゴール期待値は「0.68」だったとのこと。プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ（CL）、FAカップも含めた今シーズンの全公式戦38試合のうち29試合で被ゴール期待値を「1.0」以下に抑えており、その「76％」という割合は欧州5大リーグのクラブにおける最高記録だという。

最後尾にはプレミアリーグで2年連続ゴールデングローブ賞に輝いたダビド・ラヤが君臨し、ウィリアン・サリバとガブリエウ・マガリャンイスのセンターバック（CB）はもはや欧州最強と言っても過言ではない。そのバックアッパーとしてケパ・アリサバラガ、クリスティアン・モスケラとピエロ・インカピエという実力者が控えており、サイドバック（SB）もユリエン・ティンバー、ベン・ホワイト、リッカルド・カラフィオーリ、マイルズ・ルイス・スケリーとタレント豊富だ。

さらにはハイプレスの練度やチーム全体としての守備意識も極めて高い。ここまでプレミアリーグとCLリーグフェーズで首位、カラバオ・カップ決勝進出、FAカップ4回戦進出と好成績を残しているが、その一番の要因は大崩れしない鉄壁の守備と言って良いだろう。

【ハイライト動画】アーセナルがチェルシーに完封勝利！ ハヴァーツが古巣戦で決勝弾