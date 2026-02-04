マウスコンピューターは2月4日、同社Webダイレクトショップで「立春感謝セール」を開始した。開催期間は2026年2月25日 10時59分まで。ノートPCやデスクトップPC、ゲーミングPCなどを対象に、最大70,000円の割引を行う。
以下、セール品の一部を紹介する。セールの詳細は特設ページにてご確認いただきたい。
- mouseノート（15.3型、AMD Ryzen AI 7 350）
「mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC）」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-b5a7a01sragew102dec/
259,800円 → セール価格239,800円
mouseデスクトップ（Core i5 14400）
「mouse SH-I5U01」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-shi5u01b7bdaw101dec/
159,800円 → セール価格149,800円
G TUNEノート（16型、Core Ultra 9 275HX）
「G TUNE H6-I9G80BK-C」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-h6i9g80bkcfdw101dec/
669,700円 → セール価格599,700円※最大値引き70,000円
G TUNEデスクトップ（Core Ultra 7 265＋GeForce RTX 5070）
「G TUNE DG-I7G70（ホワイト）」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dgi7g70w8bfdw101dec/
429,800円 → セール価格399,800円
DAIVノート
「DAIV Z4-I7I01SR-B」（Core Ultra 7 255H＋インテル グラフィックス）
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-z4i7i01srbfaw102dec/
316,800円 → セール価格269,800円
DAIVデスクトップ
「DAIV KM-I7G60」（Core Ultra 7 265）
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-kmi7g60b8afdw101dec/
319,800円 → セール価格279,800円